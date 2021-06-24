MLB／今日戰績表 洋基再見安打敗皇家

大聯盟好不容易在美國幾乎全面解封下，逐漸步上後新冠疫情回歸道路上。但好景不長，緊接而來是爆出多數投手使用外部物質的用油醜聞。為此，大聯盟官方決定在美國時間6月20日起，以迅雷不及掩耳速度來執行抽查投手

2021-06-24 07:00