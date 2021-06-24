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MLB／今日戰績表 洋基再見安打敗皇家

聯合新聞網 / 整理
洋基佛特擊出再見安打，助隊打敗皇家。 法新社
洋基佛特擊出再見安打，助隊打敗皇家。 法新社

MLB今日戰績表

白襪 4：3 海盜

國民 13：12 費城人

紅雀 2：6 老虎

釀酒人 3：2 響尾蛇

巨人 9：3 天使

洛磯 5：2 水手

太空人 13：0 金鶯

皇家 5：6 洋基

勇士 3： 7大都會

藍鳥 3：1 馬林魚

紅襪 2：8 光芒

運動家 3：5 遊騎兵

道奇 3：5 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 皇家 vs. 洋基

02:05 運動家 vs. 遊騎兵

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 勇士 vs. 紅人

07:10 紅襪 vs. 光芒

07:10 太空人 vs. 老虎

07:10 國民 vs. 馬林魚

08:10 印地安人 vs. 雙城

08:15 海盜 vs. 紅雀

10:10 小熊 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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