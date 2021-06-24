看好了世界 狄葛隆正在改寫歷史最佳投球紀錄

說到今年大聯盟最熱門的話題人物，除了演出前無古人的二刀流表現的大谷翔平，以及準備挑戰三冠王的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)外，絕不能忽略正在締造歷史單季最佳投球成績的大都會王牌狄葛隆(Jacob deGrom)。狄葛隆本季主投12場球，防禦率是比後援投手還低的0.50，若照這樣投下去，他將打破大聯盟逾百年的歷史紀錄。

大聯盟歷史上最低的防禦率紀錄為基夫(Tim Keefe)於1880年寫下的0.86，這已是19世紀的事了。而現代棒球的最佳紀錄為1914年雷納德(Dutch Leonard)的0.96，但當時還是對投手極端有利的死球時代。活球時代後的最佳成績是吉布森(Bob Gibson)在1968年締造的1.12，這也是廣被大眾認可且最為熟知的紀錄。但無論是死球、活球還是上上世紀的紀錄，都有可能在今年一併被狄葛隆給打破。

今年防禦率最低的後援投手是海德(Josh Hader)和金布洛爾(Craig Kimbrel)，兩人皆為0.61，投球局數分別為29.2和29.1。而投了72局的狄葛隆防禦率竟然只有0.50，一位先發投手的防禦率比後援投手還要低，實在是件不可思議的事。

釀酒人後援投手海德是全大聯盟最頂尖的終結者，防禦率0.61已經是不可思議，但細思極恐，畢竟他只投了還不到30局，相對的狄葛隆的72局投球、防禦率0.50簡直就是震古鑠金。 美聯社

其實狄葛隆不只在防禦率上有機會創造歷史最佳紀錄，包括WHIP、三振率、三振/保送比與被安打率等數據，都正走在歷史最佳紀錄的路上。他的WHIP為0.51，史上最佳紀錄是2000年馬丁尼茲(Pedro Martinez)寫下的0.74。三振率為14.6，有機會超越畢柏在去年寫下的14.2，以及柯爾(Gerrit Cole)在2019年寫下的非縮短球季的最佳紀錄。狄葛隆的三振/保送比為11.7，也是領先休斯(Phil Hughes)在2014年寫下的11.6歷史最佳成績。他的被安打率只有3.4，目前的歷史最佳成績為包爾(Trevor Bauer)在去年締造的5.1，若排除縮短球季的最佳紀錄則為Nolan Ryan在1972年繳出的5.3。

狄葛隆已經是拿過兩座塞揚獎的超級強投，為何今年還有辦法比先前更加大殺四方？由帳面數據來看，控球是一大關鍵，他的保送率由去年的2.4驟降到今年的1.3。而他的三振能力又更上一層樓，已是兩屆三振王的他，三振率由去年的13.8提升到今年的14.6。在兩項能力值都提升的情況下，讓狄葛隆的三振/保送比由去年的5.8大幅提升到今年的11.7，發揮出空前的宰制力。

狄葛隆的控球本來就已經是大師級了，今年更往神之領域進化，讓他投的球難打到極點，被打擊率低到了.113，正是大聯盟才高一石，狄葛隆獨得八斗。 美聯社

以球路來看，狄葛隆大幅增加了四縫線速球的用量，由去年的44.9%大幅提升到今年的60.8%，同時他也是全聯盟使用四縫線速球比率最高的投手。他的速球均速還曾去年的98.7英里飆升到今年的99.1英里，依舊是全聯盟第一的火球男。由於四縫線速球容易製造飛球，因此狄葛隆的飛球比率也從去年的37%增加到42.3%。

和近幾年一樣，滑球是狄葛隆使用第二多的球路，今年有29.1%的使用量。可怕的是，他的滑球今年製造的揮空率高達58.4%，比去年的44.6%高出不少，兩好球時的滑球揮空率更是62.8%。有趣的是，狄葛隆今年對打者的壞球出棒率為全聯盟第一的43.5%，較去年的39.7%也高出不少，而他的滑球令打者揮空的機率極高，因此打者在兩好球時面對他的滑球幾乎是死路一條。

今年狄葛隆使用變速球的比率由去年的16.9%驟降到今年的9.8%，曲球更是幾乎不投了，只佔0.3%的比率。看來今年他的投球策略更為單純，就是火球連發、滑球絕殺，偶爾以變速球製造速差。如此單調的配球策略，竟然能夠造就0.50的防禦率，可見他球球都有投到位，使他在72局的投球當中只失掉4分自責分。

狄葛隆的投球哲學開始轉為「大道至簡」，在控球、球質臻至化境的情況下，快速球出手就像一團烈火燃燒，燒盡跨不過的橋；滑球出手則是球出如龍乾坤撼動，只用簡單的配球就能吃死對手。 美聯社

狄葛隆今年想改寫大聯盟最低防禦率的歷史紀錄，最大的敵人可能是自己。他今年曾進過傷兵名單，因此目前的投球局數只在防禦率所限定的最低門檻邊緣，若想破紀錄，今年至少要有辦法投滿162局。無論如何，只要維持健康，今年狄葛隆的每一場先發都不容錯過，因為每一場可都是在見證逾百年來的歷史最佳投球紀錄。