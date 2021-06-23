MLB／前費城人球員柯贊斯告別大聯盟 挑戰美式足球夢
美國職棒大聯盟MLB費城人前外野手柯贊斯（Dylan Cozens）宣布告別棒壇，將投身職業美式足球聯盟NFL。
27歲的柯贊斯推文表示，他將離開密爾瓦基釀酒人在納希維爾（Nashville）的小聯盟3A球隊。
他推文表示：「我已經決定是追逐我在NFL打球夢想的時候了，感謝費城人、光芒和釀酒人這些球隊給我打職棒的機會，但更重要的是，這些人、經歷和記憶將永存我心。」
柯贊斯在2018年為費城人出賽26場，打擊率1成58，有1支全壘打、2分打點。2019年他只為費城人上場打擊一次，擊出滾地球被刺殺出局，球季剩餘時間都在費城人和坦帕灣光芒的農場系統度過。
今年柯贊斯在納希維爾的小聯盟球隊出賽31場，打擊率1成77，有兩支全壘打、7分打點和4個盜壘。從18日開始他就再也沒有出賽，他在過去4場比賽中13個打數沒有任何安打。
根據多家媒體報導，柯贊斯曾是亞利桑那州斯科斯岱（Scottsdale）恰帕拉爾高中（Chaparral HighSchool）的雙棲球星，費城人在2012年選秀第2輪選中他，他拒絕了亞利桑那大學的足球獎學金。
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