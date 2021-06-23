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MLB／投手新制上路2天引眾怒 小熊布萊恩全力支持

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊隊布萊恩（Kris Bryant） 美聯社
小熊隊布萊恩（Kris Bryant） 美聯社

大聯盟本週開始加強取締投手使用外部物質，包括中場、局與局之間，甚至投到一半都可以進行臨檢，陸續引發許多投手不滿，小熊隊布萊恩（Kris Bryant）則逆風而行，他表示自己全力支持這個政策，並表示投手們的說辭都是藉口。

布萊恩表示：「我支持裁判在比賽進行中進行抽查，主審們今天比以往要做的工作更多，跑去檢查投手的樣子其實蠻好笑的。」不過他也自嘲，「身為打者的我們實在太愚蠢了，投手們說：『我們用外部物質只是為了更好抓球，因為我們不想讓對方打到我們的球。』這實在是藉口。」

新制才實施2天，就有不少投手表示不自在與不滿，包括塞揚強投薛則（Max Scherzer），他在今天就被隨機抽檢3次，運動家羅莫（Sergio Romo）甚至還把褲子脫了以示清白，不少人認為這種「把球員當犯人」的行為不尊重投手，似乎對比賽的進行有些本末倒置，就看聯盟與主席曼弗瑞（Rob Manfred）如何處理了。

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