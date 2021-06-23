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MLB／今日戰績表 葛蘭基好投太空人9連勝
MLB今日戰績表
紅人 10:7 雙城
白襪 3:6 海盜
太空人 3:1 金鶯
皇家 6:5 洋基
國民 3:2 費城人
勇士 3:0 大都會
紅襪 9:5(11局) 光芒
紅雀 2:8 老虎
藍鳥 2:1 馬林魚
印地安人 1:7 小熊
運動家 13:6 遊騎兵
巨人 5:0 天使
釀酒人 5:0 響尾蛇
道奇 2:3 教士
洛磯 1:2 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 白襪 vs. 海盜
01:05 國民 vs. 費城人
01:10 紅雀 vs. 老虎
03:40 釀酒人 vs. 響尾蛇
04:07 巨人 vs. 天使
04:10 洛磯 vs. 水手
07:05 太空人 vs. 金鶯
07:05 皇家 vs. 洋基
07:10 勇士 vs. 大都會
07:10 藍鳥 vs. 馬林魚
07:10 紅襪 vs. 光芒
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
10:00 道奇 vs. 教士
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