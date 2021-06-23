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MLB／今日戰績表 葛蘭基好投太空人9連勝

聯合新聞網 / 整理
葛蘭基不受大聯盟嚴抓外部物質影響，此戰7.1局好投收下本季第8勝，太空人也拉出一波9連勝。 路透社
葛蘭基不受大聯盟嚴抓外部物質影響，此戰7.1局好投收下本季第8勝，太空人也拉出一波9連勝。 路透社

MLB今日戰績表

紅人 10:7 雙城

白襪 3:6 海盜

太空人 3:1 金鶯

皇家 6:5 洋基

國民 3:2 費城人

勇士 3:0 大都會

紅襪 9:5(11局) 光芒

紅雀 2:8 老虎

藍鳥 2:1 馬林魚

印地安人 1:7 小熊

運動家 13:6 遊騎兵

巨人 5:0 天使

釀酒人 5:0 響尾蛇

道奇 2:3 教士

洛磯 1:2 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 白襪 vs. 海盜

01:05 國民 vs. 費城人

01:10 紅雀 vs. 老虎

03:40 釀酒人 vs. 響尾蛇

04:07 巨人 vs. 天使

04:10 洛磯 vs. 水手

07:05 太空人 vs. 金鶯

07:05 皇家 vs. 洋基

07:10 勇士 vs. 大都會

07:10 藍鳥 vs. 馬林魚

07:10 紅襪 vs. 光芒

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

10:00 道奇 vs. 教士

球隊戰績表

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