MiLB／解禁後好威 鄧愷威小聯盟6局飆9K奪勝

美職小聯盟舊金山巨人隊高階1A台灣投手鄧愷威今天先發出賽，主投6局飆出9次三振，沒有失分，奪下本季第2勝；響尾蛇隊高階1A的林凱威則是後援1局，演出3上3下。

巨人高階1A今天與藍鳥隊高階1A的賽事，鄧愷威先發出戰，1局上1出局之後，被敲安打再投出保送，形成一、二壘有人，不過送出三振後，再用滾地球抓下出局數，沒有失分；2局上送出2次三振後，再製造滾地球，演出3上3下。

鄧愷威在3局上與4局上也都演出3上3下，各飆出2次、1次三振；5局上送出2次三振後，雖然下一棒因失誤上壘，不過盜壘失敗；6局上因為被敲2支安打加上保送，2出局後面臨滿壘危機，最後仍用滾地球化解。

總計鄧愷威主投6局，被敲出3支安打、出現2次保送，飆出9次三振，沒有失分，演出優質先發。最終巨人隊高階1A以4比3獲勝，鄧愷威奪下勝投，本季目前出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率3.82。

另一場高階1A的比賽，響尾蛇隊的台灣投手林凱威在9局上後援登板，分別用滾地球、三振及飛球演出3上3下，沒有失分。目前林凱威出賽11場、投13局，防禦率降到6.23。

低階1A的賽事，響尾蛇隊的陳聖平和林家正都有先發出賽，陳聖平擔任開路先鋒、守二壘，3打數敲出1支安打、選到2次保送，目前打擊率1成83；林家正則是先發打第9棒、擔任捕手，3打數敲出1支二壘安打，目前打擊率1成88。終場響尾蛇低階1A以10比9擊敗洛磯隊低階1A。