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MLB／手指腫脹只能板凳待命 金河成砲轟克蕭

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
韓籍野手金河成從3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出陽春砲。 路透社
韓籍野手金河成從3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出陽春砲。 路透社

教士今天以3：2險勝道奇隊，韓籍打者金河成5局代打投手史奈爾（Blake Snell）的棒次，從3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出陽春砲，而他其實因手指腫脹正接受治療中。

此役上演塞揚對決，史奈爾先發5局、無失分，取得第3勝，克蕭挨了兩發全壘打，先發6局、失3分，承擔本季第7敗。

金河成昨天接球時導致食指挫傷退場，進行X光檢查顯示為陰性，但他的手指中段仍有腫脹，今天雖可正常訓練，但並未排進先發打線。

總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，「他接受了一些治療，感覺已經比昨天好很多，手指還是有些腫脹，但看起來狀況還滿樂觀。」

金河成透過翻譯表示，「我的感覺很好，上場比賽沒有問題，但一切交給防護員、總教練決定。」

開賽先待板凳待命，金河成在5局下代打史奈爾棒次就建功，鎖定克蕭的74哩曲球轟出左外野，將教士的領先擴大為3：0，這是他本季的第5發全壘打。

金河成 史奈爾 克蕭

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