MLB／光芒大物新秀法蘭柯開轟 老爸現場見證超感動

光芒日前總算把眾所期待的大物新秀法蘭柯（Wander Franco）拉上大聯盟，今天是他作為先發球員的處女秀，果真第三個打席就敲出生涯首轟，且是一發追平比數的3分彈，這讓觀眾席上的父親相當激動。

Wander's dad is everything 🥺 pic.twitter.com/HWJ97uQ3IN — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 23, 2021

法蘭柯是官網評選百大新秀中的首位，去年因疫情影響取消小聯盟賽事，他只有在1A出賽的經驗，今年開季直接從3A出發就繳出打擊率.315、7支全壘打與35分打點的成績，拉上大聯盟的第一場比賽便有所斬獲，首安還是一支追平比數的三分彈。

敲出全壘打的瞬間，法蘭柯的父親也坐在觀眾席，或者說他已經興奮地站起來了，他拿著手機記錄下這不可思議的瞬間，並與周遭的親友互相擊掌，場面既熱血又感人。

法蘭柯除了第三打席的全壘打，7局再敲出一支二壘安打，合計表現4支2，並貢獻3分打點，他的大聯盟生涯有著漂亮的開始。