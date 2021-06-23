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MLB／大谷翔平吞3K 厄普頓傷勢成他24日是否雙刀變因

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今日3打數吞下3K，靠1次保送上壘。 路透社
大谷翔平今日3打數吞下3K，靠1次保送上壘。 路透社

天使今天以0：5不敵巨人隊，大谷翔平3打數吞下3K，靠1次保送上壘，明天擔綱先發投手出賽，能否同場打擊，在今天比賽因隊友厄普頓（Justin Upton）的傷勢出現變因。

大谷翔平此役3打數都被三振，無緣成為史上第一位在大聯盟連4場開轟的日本球員，明天將登板投球，爭取本季第4勝，對手也躍躍欲試。

巨人明天推出8勝1敗、防禦率1.51的高斯曼（Kevin Gausman）先發，談到對戰大谷，他表示，「這應該是我第一次碰上像他這樣的球員，大家都在討論他，這是有理由的，他所辦到的事真的太不可思議。」

高斯曼表示，「我真的很期待與他的交手，我想看看他的指叉球看起來是怎樣。」

大谷翔平尚未確定明天是否會打擊，總教練麥登（Joe Maddon）表示，「今天賽前，我是傾向讓他投、打出賽。」開路先鋒厄普頓3局因傷提前退場，天使可能面臨板凳人手不足，成為大谷能否同場投、打的變因，麥登坦言，「可能會有影響」。

麥登指出，厄普頓的腰部緊繃，傷勢還在觀察中，明天會再看看他的狀況，決定是否讓大谷擔任打者上場。

大谷翔平 厄普頓 天使

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