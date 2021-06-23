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MLB／被抽檢3次氣爆 薛則：今天用油根本是笨蛋

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
比賽中三度被抽檢是否有用外部物質，讓薛則賽後真的很火大。 美聯社
比賽中三度被抽檢是否有用外部物質，讓薛則賽後真的很火大。 美聯社

大聯盟強行季中導入抽檢外部物質，國民隊塞揚投手薛則（Max Scherzer）真的超火大，賽後痛批這是「曼弗瑞條款（Manfred Rules）」，此役被3度抽檢更令他不爽，「我如果在今天用了什麼，那我就是徹頭徹尾的笨蛋吧！」

國民今天以3：2擊敗費城人隊之戰，薛則先發5局、失1分拿下本季第6勝，但他比賽中被3次抽查，第3次更是在費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）的要求下被檢查，讓他滿肚子火，差點氣到脫褲子，兩人開嗆的結果，還讓吉總遭到驅逐出場。

薛則賽後真的很火大，「現在所有人都這麼警戒，檢查所有東西，我如果在今天使用什麼，根本就是笨蛋吧！」薛則強調，「我什麼都沒用，想檢查什麼就檢查，如果想看的話，我會脫光我的衣服。」

薛則也是球員工會成員之一，先前已對此事表達過，希望大聯盟徵詢球員意見，「希望全大聯盟球員都能理解我們所在做的事，這並非答案，我知道有小部分的人針對此事發表過公開意見，談論自己的感受，我也完全了解松焦油的問題，但我認為有更好的處理方式。」

薛則痛批在季中導入抽檢是「曼弗瑞條款」，氣噗噗表示，「去問他到底想幹嘛吧！我已經說得夠多了。」

薛則 大聯盟 費城人

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