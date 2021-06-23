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MLB／大聯盟版的提博 前費城人卡森斯放棄棒球改追NFL夢

聯合新聞網 / 綜合報導
卡森斯（Dylan Cozens） 取自推特MLBTR
卡森斯（Dylan Cozens） 取自推特MLBTR

生涯從費城人起步的卡森斯（Dylan Cozens）於今日（23日）在推特上宣布高掛球鞋，並轉投美式足球的懷抱，追尋登上NFL殿堂的夢想，宛如大聯盟版的前NFL球星提博(Tim Tebow)。

高中時期便棒足雙棲的卡森斯，在畢業後沒有進入大選，逕行投入職棒選秀，在2012年選秀中以第2輪77順位被費城人選中，並在2018年登上大聯盟，僅留下27場出賽，打擊三圍.154/ .267/ .282的打擊三圍，附帶一發全壘打，後續在光芒、釀酒人旗下小聯盟球隊流浪。

雖然在大聯盟表現不佳，卡森斯在2A時期可是有繳出過40轟賽季，2016年繳出打擊三圍.276/.350/.591、40轟以及125分打點。

現年27歲的卡森斯在個人社群媒體上發佈自己的退休宣言，並發誓要重拾美式足球夢，挑戰最高殿堂NFL，「我決定了，是時候追尋我的NFL夢，感謝費城人、光芒以及釀酒人球團給我的機會，以及粉絲帶給我的回憶，我會永遠記得。」

近年從NFL挑戰大聯盟最知名的例子就是前明星四分衛提博，不過他在大都會多年未能圓夢，年初已宣布退休。如今卡森斯城他的翻版，就看能否一償宿願。

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