MLB／大聯盟版的提博 前費城人卡森斯放棄棒球改追NFL夢

生涯從費城人起步的卡森斯(Dylan Cozens)於今日(23日)在推特上宣布高掛球鞋,並轉投美式足球的懷抱,追尋登上NFL殿堂的夢想,宛如大聯盟版的前NFL球星提博(Tim Tebow)。

高中時期便棒足雙棲的卡森斯,在畢業後沒有進入大選,逕行投入職棒選秀,在2012年選秀中以第2輪77順位被費城人選中,並在2018年登上大聯盟,僅留下27場出賽,打擊三圍.154/ .267/ .282的打擊三圍,附帶一發全壘打,後續在光芒、釀酒人旗下小聯盟球隊流浪。

雖然在大聯盟表現不佳,卡森斯在2A時期可是有繳出過40轟賽季,2016年繳出打擊三圍.276/.350/.591、40轟以及125分打點。

現年27歲的卡森斯在個人社群媒體上發佈自己的退休宣言,並發誓要重拾美式足球夢,挑戰最高殿堂NFL,「我決定了,是時候追尋我的NFL夢,感謝費城人、光芒以及釀酒人球團給我的機會,以及粉絲帶給我的回憶,我會永遠記得。」

近年從NFL挑戰大聯盟最知名的例子就是前明星四分衛提博,不過他在大都會多年未能圓夢,年初已宣布退休。如今卡森斯城他的翻版,就看能否一償宿願。

I’ve decided it’s time to chase my dream of playing in the @NFL. I want to thank the @phillies @RaysBaseball and @Brewers organizations for giving me the opportunity to play professional baseball but more importantly the people, experiences, and memories I’ll keep forever.