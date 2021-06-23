快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／真的脫了！運動家投手遇抽查直接把褲子脫了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
運動家隊後援投手羅莫看到裁判上前臨檢，很乾脆把褲子也脫了！ 美聯社
運動家隊後援投手羅莫看到裁判上前臨檢，很乾脆把褲子也脫了！ 美聯社

大聯盟開抓外部物質，投手反應大不同，運動家隊後援投手羅莫（Sergio Romo）今天很乾脆，看到裁判上前檢查，直接脫掉褲子。

運動家今天以13：6大勝遊騎兵隊，羅莫第7局登板被打了一支陽春砲，收下第3個出局數走下場時，看見三壘審艾索格納（Dan Iassogna）走向自己，羅莫二話不說把帽子、手套都順手一丟交出，再解開皮帶，下一步是脫掉褲子，裁判見他的舉動，只是笑笑攤手表示無奈。

美國媒體表示，羅莫剛被打了全壘打，裁判恐怕是剛好在他不爽時抽檢，讓他更不高興，也可能只是想要開開玩笑。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）對此回應，「他是個有趣的傢伙，我不覺得他想要藉機表達什麼。」

梅爾文也稱讚裁判的應對，「他們試著低調處理，帶著笑容、快速檢查。」他也擔保子弟兵不會再發生類似插曲。

運動家

延伸閱讀

MLB／天使想奪冠光靠大谷不夠 美媒建議換來塞揚強投薛則

MLB／轉速掉2017年後最低 柯爾坦言抽檢不舒服

MLB／筒香嘉智尚表現差卻未被釋出 日媒推測與教頭有關

MLB／薛則3度被臨檢氣到解皮帶 吉拉迪：不是耍小動作

相關新聞

MLB／轉速掉2017年後最低 柯爾坦言抽檢不舒服

大聯盟開抓外部物質後的第一場出賽，洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投出個人在2017年後最低轉速的一戰，仍繳...

MLB／真的脫了！運動家投手遇抽查直接把褲子脫了

大聯盟開抓外部物質，投手反應大不同，運動家隊後援投手羅莫（Sergio Romo）今天很乾脆，看到裁判上前檢查，直接脫掉...

MLB／薛則3度被臨檢氣到解皮帶 吉拉迪：不是耍小動作

國民隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）今天投出一肚子火氣，在費城人隊教頭吉拉迪（Joe Girardi）的要求之...

MLB／開勞斯萊斯來的百大新秀之首 法蘭柯開箱敲三分砲

這就是百大新秀榜首的威力。光芒隊內野超大物新人法蘭柯（Wander Franco）今天「開箱」，對上紅襪隊，第5局敲出追...

MLB／天使想奪冠光靠大谷不夠 美媒建議換來塞揚強投薛則

洛杉磯天使隊近期爬回五成勝率，以36勝36敗名列美聯西區第四，交易大限前該進行補強還是大甩賣，球隊仍在評估，美媒《ESPN》便撰文透露，天使應該朝補強先發投手的方向前進，三屆塞揚強投薛則（Max Sc

MLB／筒香嘉智尚表現差卻未被釋出 日媒推測與教頭有關

日本好手筒香嘉智來到大聯盟後明顯適應不良，不但無法複製原先的優秀成績，表現更是落到墊底等級，外界不少質疑為何這樣的他還沒被衛冕軍道奇釋出？今有日媒出面推測，認為筒香的續留來自總教練羅伯茲（Dave R

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。