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MLB／真的脫了！運動家投手遇抽查直接把褲子脫了
大聯盟開抓外部物質，投手反應大不同，運動家隊後援投手羅莫（Sergio Romo）今天很乾脆，看到裁判上前檢查，直接脫掉褲子。
運動家今天以13：6大勝遊騎兵隊，羅莫第7局登板被打了一支陽春砲，收下第3個出局數走下場時，看見三壘審艾索格納（Dan Iassogna）走向自己，羅莫二話不說把帽子、手套都順手一丟交出，再解開皮帶，下一步是脫掉褲子，裁判見他的舉動，只是笑笑攤手表示無奈。
美國媒體表示，羅莫剛被打了全壘打，裁判恐怕是剛好在他不爽時抽檢，讓他更不高興，也可能只是想要開開玩笑。
運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）對此回應，「他是個有趣的傢伙，我不覺得他想要藉機表達什麼。」
梅爾文也稱讚裁判的應對，「他們試著低調處理，帶著笑容、快速檢查。」他也擔保子弟兵不會再發生類似插曲。
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