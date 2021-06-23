MLB／轉速掉2017年後最低 柯爾坦言抽檢不舒服

大聯盟開抓外部物質後的第一場出賽，洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投出個人在2017年後最低轉速的一戰，仍繳出7局失2分優質先發，而他賽後坦言抽查過程其實並不舒服，「但或許我們之後會習慣吧。」

柯爾的好投到了牛棚手裡崩盤，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）第8局登板被敲5安打、失4分，洋基遭到逆轉，終場以5：6不敵皇家隊，柯爾無關勝敗。

掀起用油紛爭以來，柯爾一直都是事主之一，包括他的名字出現在爆料清單中，日前被問到用油話題時模稜兩可的答案，也被視為默認曾經借助外部物質。

大聯盟昨天正式展開抽檢，柯爾今天的出賽也備受矚目，儘管抽檢過關，但他此役的4縫線直球、曲球、滑球轉速都是2017年以後的單場最低，且差距200轉以上。

賽後被問到抽檢裝備過程是否覺得OK，柯爾停頓了許久，「呃…我不知道，我只是…我的意思是，我不覺得這對任何人來說會是感到超舒服的狀況，但也只能這樣了，或許我們之後會比較習慣吧！」

羅艾西加為搞砸柯爾的勝投致歉，「柯爾投了一場好球，但我輸掉了，今天對我來說是糟糕的一晚。」