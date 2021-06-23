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MLB／天使想奪冠光靠大谷不夠 美媒建議換來塞揚強投薛則

聯合新聞網 / 綜合報導
身上剩1年合約的薛則（Max Scherzer），想必會成為各家逐冠球隊的熱門人選。 美聯社
身上剩1年合約的薛則（Max Scherzer），想必會成為各家逐冠球隊的熱門人選。 美聯社

洛杉磯天使隊近期爬回五成勝率，以36勝36敗名列美聯西區第四，交易大限前該進行補強還是大甩賣，球隊仍在評估，美媒《ESPN》便撰文透露，天使應該朝補強先發投手的方向前進，三屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）以及紅人隊葛雷（Sonny Gray）會是個不錯的選擇。

天使以堅強的打擊陣容著稱，即便聯盟第一人楚奧特（Mike Trout）缺席，大谷翔平、沃許（Jared Walsh）與厄普頓（Justin Upton）三人撐起打線一片天，合計.257的打擊率與.441的長打率排聯盟第4，攻擊指數則以.757排聯盟第五，足見其打線實力是夠的。

然而問題出在投手陣容，天使的團隊防禦率為4.85，排名聯盟第26，甚至比25勝45敗的海盜還要差，先發投手群更是只有4.87，投打表現兩極，還真被球團湊出了個五成勝率。

《ESPN》文中提到，要改變天使的現狀，必須交易來強力的先發投手，其中紅人隊的葛雷，以及僅剩1年合約的國民隊薛則會是不錯的人選，不過此舉勢必讓原本就貧脊的農場更加一無所有，歐戴爾（Jo Adell）與馬許（Brandon Marsh）也可能因此人去樓空，要球團謹慎考慮。

洛杉磯

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