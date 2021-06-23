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MLB／筒香嘉智尚表現差卻未被釋出 日媒推測與教頭有關

聯合新聞網 / 綜合報導
日本好手筒香嘉智來到大聯盟後明顯適應不良。 法新社
日本好手筒香嘉智來到大聯盟後明顯適應不良。 法新社

日本好手筒香嘉智來到大聯盟後明顯適應不良，不但無法複製原先的優秀成績，表現更是落到墊底等級，外界不少質疑為何這樣的他還沒被衛冕軍道奇釋出？今有日媒出面推測，認為筒香的續留來自總教練羅伯茲（Dave Roberts），因為他也有一半日本血統。

筒香嘉智本季在光芒繳出打擊三圍.167/ .244/ .218的慘澹成績，季中被放入指定讓渡名單，並由道奇撿走，沒想到轉戰國聯的他打擊進一步下滑，僅剩.120/ .290/ .120，本季全壘打還尚未出爐。

日媒《FRIDAY》專欄作家友成那智寫道：「其實自道奇從讓渡名單撿走筒香就能略知一二，總教練羅伯茲對日本還有感情，他的父親是美國退役軍人，母親則是日本人，自己還是沖繩出身，因此才對來自日職的筒香更有耐心。」

此外，道奇不得不從讓渡名單尋求人才的原因，還包括陣中的傷兵滿營，兩名左手大砲——貝林格（Cody Bellinger）與孟西（Max Muncy）皆無法出席，球隊急需左打者以填補戰力缺口。友成那智認為，若筒香未來能繳出打擊率.250、2到3轟左右的成績，教頭可能會讓他未來繼續留在道奇。

道奇 羅伯茲 筒香嘉智

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