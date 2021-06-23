MLB／薛則3度被臨檢氣到解皮帶 吉拉迪：不是耍小動作

國民隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）今天投出一肚子火氣，在費城人隊教頭吉拉迪（Joe Girardi）的要求之下，他此役第3度被檢查裝備，當場氣到丟球帽、解皮帶，退場時怒瞪吉總引爆另一波火花，吉總也因此遭到驅逐出場。

大聯盟昨天開抓投球借助外部物質，多數球員乖乖配合，但也有人因為一而再、再而三被檢查而查出火氣，薛則今天在第2次被檢查時就已經不太高興，翻白眼遞出手套、球帽。

第3次則出現在第4局，費城人以1：3落後、一壘有人，薛則賞出三振後，吉拉迪要求裁判再次檢查薛則是否用油，薛則氣到丟了球帽、解開皮帶，一副打算在球場上脫褲檢查的氣勢。

薛則先發5局、失1分，送出8次三振，走下場時怒氣沖沖瞪著吉拉迪，吉總也走出休息區嗆聲、示意他來打一架，裁判當下將吉拉迪驅逐出場，薛則在休息區內則是持續比畫，兩人火氣都很大。

吉拉迪在賽前受訪時就表態，如果自己有懷疑，一定會毫不猶豫要求裁判檢查，「我不是在耍小動作，那太愚蠢了，但如果看到什麼，我就會要求裁判檢查。」