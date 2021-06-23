快訊

中火取得特照 盧秀燕痛批獨裁特權「蔡政府能相信嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／薛則3度被臨檢氣到解皮帶 吉拉迪：不是耍小動作

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
薛則此戰3度被檢查裝備，當場氣到丟球帽、解皮帶。 法新社
薛則此戰3度被檢查裝備，當場氣到丟球帽、解皮帶。 法新社

國民隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）今天投出一肚子火氣，在費城人隊教頭吉拉迪（Joe Girardi）的要求之下，他此役第3度被檢查裝備，當場氣到丟球帽、解皮帶，退場時怒瞪吉總引爆另一波火花，吉總也因此遭到驅逐出場。

大聯盟昨天開抓投球借助外部物質，多數球員乖乖配合，但也有人因為一而再、再而三被檢查而查出火氣，薛則今天在第2次被檢查時就已經不太高興，翻白眼遞出手套、球帽。

第3次則出現在第4局，費城人以1：3落後、一壘有人，薛則賞出三振後，吉拉迪要求裁判再次檢查薛則是否用油，薛則氣到丟了球帽、解開皮帶，一副打算在球場上脫褲檢查的氣勢。

薛則先發5局、失1分，送出8次三振，走下場時怒氣沖沖瞪著吉拉迪，吉總也走出休息區嗆聲、示意他來打一架，裁判當下將吉拉迪驅逐出場，薛則在休息區內則是持續比畫，兩人火氣都很大。

吉拉迪在賽前受訪時就表態，如果自己有懷疑，一定會毫不猶豫要求裁判檢查，「我不是在耍小動作，那太愚蠢了，但如果看到什麼，我就會要求裁判檢查。」

薛則 吉拉迪 費城人

延伸閱讀

MLB／開勞斯萊斯來的百大新秀之首 法蘭柯開箱敲三分砲

MLB／大谷24日對戰國聯第二強投 麥登：促咪

MLB／連17戰不知勝利滋味 響尾蛇相隔20天總算贏球

MLB／鏖戰5小時14分 雙城沙諾再見全壘打終結比賽

相關新聞

MLB／大谷24日對戰國聯第二強投 麥登：促咪

「二刀流」大谷翔平明天回到投手丘上，擔綱天使隊先發投手，將與本季表現超猛的巨人隊高斯曼（Kevin Gausman）同場...

MLB／薛則3度被臨檢氣到解皮帶 吉拉迪：不是耍小動作

國民隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）今天投出一肚子火氣，在費城人隊教頭吉拉迪（Joe Girardi）的要求之...

MLB／開勞斯萊斯來的百大新秀之首 法蘭柯開箱敲三分砲

這就是百大新秀榜首的威力。光芒隊內野超大物新人法蘭柯（Wander Franco）今天「開箱」，對上紅襪隊，第5局敲出追...

MLB／筒香嘉智尚表現差卻未被釋出 日媒推測與教頭有關

日本好手筒香嘉智來到大聯盟後明顯適應不良，不但無法複製原先的優秀成績，表現更是落到墊底等級，外界不少質疑為何這樣的他還沒被衛冕軍道奇釋出？今有日媒出面推測，認為筒香的續留來自總教練羅伯茲（Dave R

MLB／連17戰不知勝利滋味 響尾蛇相隔20天總算贏球

距離上次贏球已經要追溯到月初的6月2日，響尾蛇相隔20天總算嘗得勝利滋味，今面對釀酒人，先發投手凱利（Merrill Kelly）表現出色，主投7局僅失1分，終場以5：1拿下這得來不易的勝利。

MLB／鏖戰5小時14分 雙城沙諾再見全壘打終結比賽

雙城今日於主場迎戰紅人，兩隊鏖戰5小時14分，直到延長賽第12局才由雙城隊沙諾（Miguel Sano）敲出再見全壘打劃下句點，終場以7：5贏球，這場比賽也成為本季費時最長一役。 MIGUEL SA

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。