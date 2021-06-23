MLB／開勞斯萊斯來的百大新秀之首 法蘭柯開箱敲三分砲

這就是百大新秀榜首的威力。光芒隊內野超大物新人法蘭柯（Wander Franco）今天「開箱」，對上紅襪隊，第5局敲出追平三分砲，首安、首轟、首打點一次到手。

20歲的法蘭柯來自多明尼加，從2019年起就位列百大新秀首位，本季在3A出賽39場，繳出打擊率3成15、7轟、35分打點，本周被召上大聯盟，今天擔任先發三壘手、第2棒出賽。

法蘭科「開箱秀」成為大聯盟焦點，今天從他駕駛以簽約金買下的白色勞斯萊斯來到球場，大聯盟官網一路即時更新，球場上的一舉一動當然也不例外。

法蘭柯的第1打席，在連打了兩顆界外球後，連續4顆球未進入好球帶，選到保送上壘，第2打席打向中外野遭到接殺，主場球迷期待的一幕在第5局出現。

光芒以2：5落後，基爾邁爾（Kevin Kiermaier）先因觸身球上壘，狄亞茲（Yandy Diaz）敲出安打，法蘭柯在一、二壘有人時上場，瞄準第1球82.8哩滑球出棒，掃出左外野牆外，紅襪羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）成為法蘭柯首安、首轟的苦主。

法蘭柯賽前透過翻譯受訪，言語中已展現掩藏不住的自信，他表示，「我想將我的能力100%展現出來，只要持續我一直在做的事，我期望自己可以成為超級球星。」