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MLB／大谷24日對戰國聯第二強投 麥登：促咪

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「二刀流」大谷翔平明天回到投手丘上，擔綱天使隊先發投手。 路透社
「二刀流」大谷翔平明天回到投手丘上，擔綱天使隊先發投手。 路透社

「二刀流」大谷翔平明天回到投手丘上，擔綱天使隊先發投手，將與本季表現超猛的巨人隊高斯曼（Kevin Gausman）同場先發，兩隊教頭不約而同表態，很期待這場對戰。

兩隊剛在6月初交手2場，當時因是巨人主場，未投球的大谷翔平只能代打出賽，兩戰僅代打1打席獲得保送。

今天展開的2連戰，主場回到洛杉磯，大谷翔平今天先擔任第2棒、指定打擊出賽，尋求大聯盟史上首見的日本球員連4場開轟，明天將先發登板，尋求本季第4勝。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示，「找出對戰打者翔平的策略，已是目前最難的課題，今天比賽結束後，還要研究對戰投手大谷的計畫。」

巨人明天由高斯曼先發，身為2012年金鶯隊第一指名、2013年在金鶯升上大聯盟，曾與陳偉殷當過隊友，台灣球迷對他並不陌生，但他今年的成績有飛躍性成長，目前累積8勝1敗、防禦率1.51，堪稱本季僅次於大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）的國聯第二強投。

凱普勒表示，「身為棒球迷，我會很期待高斯曼與大谷的對戰。」天使總教練麥登（Joe Maddon）也說：「這會是很有趣的一天吧！」

巨人 大谷翔平 天使

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