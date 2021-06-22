聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／連17戰不知勝利滋味 響尾蛇相隔20天總算贏球
距離上次贏球已經要追溯到月初的6月2日，響尾蛇相隔20天總算嘗得勝利滋味，今面對釀酒人，先發投手凱利（Merrill Kelly）表現出色，主投7局僅失1分，終場以5：1拿下這得來不易的勝利。
據《美聯社》報導，21世紀以來在慘的連敗紀錄是由2005年的堪薩斯皇家創下的19連敗，而響尾蛇在前役也創下了17連敗的難堪紀錄，目前以21勝53敗為全聯盟爐主。
響尾蛇本季的失利除了分區對手實力太強，自身投手陣容也殘破不堪，今晚凱利則投得輕鬆寫意，主投7局挨5安失1分，並送出5次三振，後援投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）與老將索利亞（Joakim Soria）則聯手封鎖最後2局。
儘管首局先被釀酒人先馳得點，響尾蛇打線也在適時作出回應，他們在2、4兩局分別攻下3、2分奠定勝基，終場就以5：1勝出。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言