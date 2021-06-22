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MLB／連17戰不知勝利滋味 響尾蛇相隔20天總算贏球

聯合新聞網 / 綜合報導
響尾蛇隊凱利。 美聯社
響尾蛇隊凱利。 美聯社

距離上次贏球已經要追溯到月初的6月2日，響尾蛇相隔20天總算嘗得勝利滋味，今面對釀酒人，先發投手凱利（Merrill Kelly）表現出色，主投7局僅失1分，終場以5：1拿下這得來不易的勝利。

據《美聯社》報導，21世紀以來在慘的連敗紀錄是由2005年的堪薩斯皇家創下的19連敗，而響尾蛇在前役也創下了17連敗的難堪紀錄，目前以21勝53敗為全聯盟爐主。

響尾蛇本季的失利除了分區對手實力太強，自身投手陣容也殘破不堪，今晚凱利則投得輕鬆寫意，主投7局挨5安失1分，並送出5次三振，後援投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）與老將索利亞（Joakim Soria）則聯手封鎖最後2局。

儘管首局先被釀酒人先馳得點，響尾蛇打線也在適時作出回應，他們在2、4兩局分別攻下3、2分奠定勝基，終場就以5：1勝出。

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