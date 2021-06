MLB／鏖戰5小時14分 雙城沙諾再見全壘打終結比賽

雙城今日於主場迎戰紅人,兩隊鏖戰5小時14分,直到延長賽第12局才由雙城隊沙諾(Miguel Sano)敲出再見全壘打劃下句點,終場以7:5贏球,這場比賽也成為本季費時最長一役。

