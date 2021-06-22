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MLB／鏖戰5小時14分 雙城沙諾再見全壘打終結比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
雙城隊沙諾（Miguel Sano）。 美聯社
雙城隊沙諾（Miguel Sano）。 美聯社

雙城今日於主場迎戰紅人，兩隊鏖戰5小時14分，直到延長賽第12局才由雙城隊沙諾（Miguel Sano）敲出再見全壘打劃下句點，終場以7：5贏球，這場比賽也成為本季費時最長一役。

此役雙城在2局下先由克魯茲（Nelson Cruz）的陽春砲突破僵局，並靠著安打與犧牲打，單局打下3分，然而到了4局上，紅人靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）與阿奎諾（Aristides Aquino）的背靠背全壘打，一口氣把領先全要了回來。

兩隊僵持到延長賽10局才又有分數進帳，然而雙方皆攻下2分再次戰平，即使擁有突破僵局制也無濟於事，比賽到了12局下半總算有變數，雙城明星沙諾在一出局敲出中左外野的2分砲，總算讓這場比賽劃下句點。

據《Stats By STATS》數據統計，沙諾成為美聯第一位上場代跑，不但敲2支以上安打、2分打點，又同時敲出再見全壘打的球員。

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