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MLB／「我不是王牌」 達比修寫最速1500K後吐真心話

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教士隊達比修有(右）。 法新社
教士隊達比修有(右）。 法新社

教士隊日籍強投達比修有今天先發6局失1分，狂飆11次三振，選在對上前東家道奇隊時，完成大聯盟史上最速1500K紀錄，賽後用超真摯的語氣說：「直到現在，我還是不覺得我是王牌投手。」

達比修有賽前已累積1489K，今天以99球投滿6局，趕在第6局面對蘇薩（Steven Souza Jr.）賞出單場第11K，以197場完成里程碑，成為史上最快達陣1500K球員，也是唯一在200場內達標。

達比修有的唯一失分是挨了貝茲（Mookie Betts）的陽春砲，貝茲賽後指出，「他今天交叉使用各種球種，持續控在紅中以外的位置，他真的是個好投手，那也是他能有今日成就的原因。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也大力誇讚，「老實說，他今天展現出來的球威，我覺得他能壓制所有大聯盟打線。」

達比修有坦承，賽前就知道已經很接近1500K，「我很榮幸很成為大聯盟最快達成這項紀錄的人。」他提到自己初來大聯盟時，多以滑球、曲球取得三振，而現在他的所有球種都能成為搶第3顆好球的武器球，「相比我剛來時，我認為我現在應該是更好的投手吧！」

達比修也感謝一路上支持自己的人，「我遇過高潮與低潮，但我現在還能坐在這裡，談論1500K，肯定是因為從我展開生涯的那一天起所得到的所有支持，這些話是打從我心底說出的，我真心覺得感謝。」

達比修有寫下大紀錄，隊友馬恰多（Ｍanny Machado）讚嘆：「最快1500K，這真的是偉大的成就。」倒是達比修本人用誠懇到不行的語氣說著自認不是王牌，大聯盟官網寫著：「不管你信不信，他的語氣是如此真誠，但或許全棒壇只有1個人真的這樣覺得。」

大聯盟 達比修有 貝茲

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