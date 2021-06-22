MLB／雨神攪局毀了無安打比賽 太空人照取8連勝

太空人隊近期無人能擋，今天面對金鶯隊的比賽，官網甚至「亮燈」，上演7.1局無安打比賽，可惜比賽因雨暫停，重開後無安打破功，不過太空人終場仍以10：2取勝，拉出一波八連勝。

太空人先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）表現優異，主投5局沒有被敲任何安打，只有因5局時的保送與完全比賽的機會失之交臂，總計用86球，其中55顆好球，而接替的哈維爾（Cristian Javier）同樣表現出色，主投2局沒有被敲安，就這樣進入到第8局。

比賽來到8局，此時天氣不穩，比賽決定延後一小時開打，然而此舉卻讓太空人投手失守，後援彼艾拉克（Brandon Bielak）在三振了首名打者後，對海斯（Austin Hays）投出觸身球，接著被法蘭柯（Maikel Franco）一棒送出全壘打大牆，無安打比賽正式破功。

雖然接力無安打失敗，但太空人打線保持一貫水準，他們早在下雨前就打出7：0領先，延賽後的8局再下3分，終場就以10：2大勝金鶯，取得近期的8連勝，近10場他們拿下9勝1敗的好成績，本季戰績為44勝28敗，與吞下3連敗的運動家僅1場勝差。