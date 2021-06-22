MLB／史上最速1500K！達比修有超越藍迪強森

教士隊日籍強投達比修有，今天（22日）面對前東家道奇，繳出6局失1分好投，並送出11次三振，生涯總三振數來到1500K，也正式超越「巨怪」藍迪強森（Randy Johnson），成為史上最快達成此三振紀錄的球員。

達比修有此役拿出「宰制級」表現，主投6局只被敲2支安打，唯一的失分在第3局，被貝茲（Mookie Betts）敲出陽春砲，而教士打線早在第一局靠著馬查多（Manny Machado）的3分砲，替球隊取得4分領先，終場就以6：2戰勝道奇，達比修也笑納本季第7勝。

此外，今年34歲的達比修也達成生涯1500次三振壯舉，其中僅花197場就達成，超越名人堂球星藍迪強森的206場，成為歷史第一人。