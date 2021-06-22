MLB／不受檢查用油影響狂飆11K 達比修寫最速1500K紀錄

教士隊今天以6：2擊敗道奇隊，日籍強投達比修有不受檢查用油影響，先發6局失1分，奪下本季第7勝，狂飆11次三振，更讓他以197場締造史上最速1500K紀錄。

達比修有以99球先發6局，只被敲出2安打，唯一失分是在第3局挨了貝茲（Mookie Betts）的陽春砲。

達比修有賽前累積1489次三振，今天需要11K才能集滿1500K，結果他在第6局面對蘇薩（Steven Souza Jr.）的打席，以86.7哩的卡特球走後門進壘，取得此役第11次三振，順利搞定里程碑。

達比修有以197場完成1500K，寫下大聯盟史上最速紀錄，也是史上第一位以200場內達陣的球員，原紀錄為「巨怪」蘭迪強森（Randy Johnson）的206場。

教士打線相挺，馬恰多（Ｍanny Machado）第1局敲出三分砲，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）第5局敲兩分砲，兩人各貢獻3分打點，幫助達比修有取得勝投，防禦率降為2.50。

大聯盟今天開抓投球使用外部物質，達比修有也不例外，此役在局間被抽檢，攤開雙手、交出手套與球帽，讓裁判一一檢驗，確認沒有可疑物質後放行。