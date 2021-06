MLB／國民2019奪冠神曲再起 「鯊魚哥」帕拉差點落淚

國民隊「鯊魚哥」帕拉(Gerardo Parra)本季首度回歸大聯盟,在昨日(21日)主場面對大都會的賽事中亮相,現場不忘播放2019年時的奪冠神曲「鯊魚寶寶」(Baby Shark),這讓他差點落淚。

Gerardo Parra is back. And so is Baby Shark. (Sound on 🎼) pic.twitter.com/mPCpX2TzWc