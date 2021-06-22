MLB／國民2019奪冠神曲再起 「鯊魚哥」帕拉差點落淚

國民隊「鯊魚哥」帕拉（Gerardo Parra）本季首度回歸大聯盟，在昨日（21日）主場面對大都會的賽事中亮相，現場不忘播放2019年時的奪冠神曲「鯊魚寶寶」（Baby Shark），這讓他差點落淚。

Gerardo Parra is back. And so is Baby Shark. (Sound on 🎼) pic.twitter.com/mPCpX2TzWc — Jessica Camerato (@JessicaCamerato) June 20, 2021

34歲的帕拉在2019年以鯊魚寶寶作為出場曲一砲而紅，他獨特的個人魅力成為優秀的休息室領袖，當年國民甚至一舉拿下世界冠軍，不過隔年他轉戰日職讀賣巨人，這個球季他才以小聯盟合約鳳還巢回歸國民，昨日再次受到觀眾以「鯊魚式」鼓掌慶賀。

帕拉表示，今年再次選擇鯊魚寶寶作為出場曲沒有其他理由，只是因為女兒想再聽一次，他也認為這對球隊來說能製造非常好的化學效應，也能炒熱全場氣氛。

「當我站上打擊區時，其實有點腿軟。」看到球迷們一個個起立鼓掌，帕拉坦言：「我還差點哭出來，我很高興可以看到所有球迷站起來跳鯊魚寶寶。」此役帕拉2打數1安打，其中他站上二壘時還不忘比出「鯊魚張嘴」的手勢。