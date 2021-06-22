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MLB／運動畫刊專文分享翻譯點滴 張育成靠他暖心又暖胃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成。 中央社
張育成。 中央社

「運動畫刊」以專文介紹在大聯盟場上任職翻譯的點點滴滴，張育成的翻譯也在其中現身，在張育成季初經歷種族歧視風波時，為他燉煮牛肉麵、滷肉飯，安慰他的心、也安慰他的胃。

運動畫刊記者歐康乃爾（Robert O'Connell）的報導中提到，目前大聯盟現役球員共有28%來自美國以外，大聯盟從2016年起強制要求各隊配置西班牙文翻譯，這個職務目前已經遍佈各隊，文中詳盡提到翻譯工作的辛苦、難處，像是時刻擔心自己未能精準傳遞而導致球員犯錯，也述說彼此陪伴、相互給予力量的生活日常。

張育成4月發生傳球打到跑者頭盔的再見失誤，賽後他的社群網站湧入帶有種族歧視色彩的留言，在當時於全美各大網站延燒，教練、隊友都發聲支持張育成，他最貼身的戰友、翻譯朱冠伍更是給予力挺。

文中提到兩人在2017年初識經過，朱冠伍當時正在俄亥俄州亞克朗大學攻讀博士班，那裡也是印地安人2A亞克朗橡皮鴨隊（Akron RubberDucks）的所在地，在遙遠的小鎮上遇到同鄉，兩人很快變成朋友，朱冠伍在去年進入印地安人球團工作，成為張育成的翻譯，對於自己的翻譯功力，他謙稱：「我還在持續學習。」

不僅扮演張育成的溝通橋樑，4月發生惡評事件時，朱冠伍為張育成提供了不少建議，告訴他「你不能控制別人，只能做好自己」，也為他下廚，用當地超市有限的食材煮了牛肉麵、滷肉飯等家鄉味。

大谷翔平的翻譯水原一平在這篇長文報導中占了最大篇幅，不僅陪伴大谷翔平在場內、外的大小事，也因他的訓練課表與別人不同，有時遇到沒有傳接對象時，水原一平也會上陣陪他傳接。

「我一直都記得，我有多幸運可以站在這個位置。」水原一平表示，他在大谷18歲時知道這號人物，第一次見面時，就感覺他好不真實，看到大谷翔平在場上的表現，「這是這份工作最棒的部分，我可以進到場上，看他做著自己的工作。」

張育成 大谷翔平

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