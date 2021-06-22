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MLB／離譜跑壘把自己變不見 小熊貝茲承認恍神了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Javier Báez。 美聯社
Javier Báez。 美聯社

小熊今天以0：4不敵印地安人隊，當家游擊手貝茲（Javier Báez）還因明顯記錯出局數的跑壘，遭懲罰性換下場，而他賽後坦承自己恍神，也尊重教練團的調度，「這是我的錯，不會對調度不滿。」

貝茲素有「內野魔術師」美名，但今天在場上施展的魔法，是把自己變不見了。

離譜跑壘發生在第4局、一出局，貝茲在一壘上，瑞佐（Anthony Rizzo）一顆打向左外野的平凡飛球，貝茲在壘間一路馳騁，左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）接到球時，貝茲幾乎已到三壘，輕鬆將球傳回一壘完成雙殺。

貝茲明顯以為當時已是兩出局，媒體也注意到他在該打席的第1球，就沒有任何離壘、避免滾地球形成雙殺的動作。

小熊4局下的瞬間結束攻勢，貝茲攤手，見證隊友愚蠢錯誤的瑞佐也面色臉青，總教練羅斯（David Ross）隨即上前唸了幾句，小熊隨後換上阿爾坎塔拉（Sergio Alcantara）接替貝茲的位置。

羅斯表示，「我們必須確保所有人都專注在比賽中，有時候失望的情緒可能導致分心。」他指出，已與貝茲聊過，「我想這件事過了就過了。」

貝茲坦言被換下感到意外，「但我尊重他的決定。」他也承認自己確實沒注意到出局數，因此導致這次荒唐跑壘，對懲罰性調度並無任何不滿。

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