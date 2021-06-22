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MLB／張育成代打繳白卷 印地安人贏球但勝投王傷退

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成。 法新社
張育成。 法新社

印地安人今天以4：0擊敗小熊隊，台將張育成代打1打席，再度無功而返，近4場出賽已連7打數沒有安打，打擊率再下滑為1成67。

印地安人今天在客場展開與小熊的2連戰，張育成並未先發，9局上代打，擊出中外野飛球，遭到布萊恩（Kris Bryant）接殺。

布萊德利（Bobby Bradley）的陽春砲為印地安人先馳得點，第5局奈勒（Josh Naylor）追加兩分砲，8局赫南德茲（Cesar Hernandez）在兩出局後敲出二壘打，投手南斯（Tommy Nance）兩次暴投讓他回到本壘，追加印地安人的第4分。

印地安人贏球卻有壞消息，今天又有先發投手傷退，賽前已以10勝居大聯盟勝投榜領先的瑟瓦雷（Aaron Civale），第5局僅差1好球就要取得勝投資格，但他在投球後出現甩手的動作，伸手致意教練團、防護員上丘，檢查過後因手指傷勢退場。

印地安人先發輪值近期已經遭遇重創，畢柏（Shane Bieber ）傳出肩膀傷勢，普里塞克（Zach Plesac）5月底在脫衣服時敲到椅子，造成手指骨折，都已在傷兵名單中。

印地安人 小熊隊 張育成

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