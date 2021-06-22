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MLB／致敬普荷斯 光芒大物新秀選擇背號5號
百大新秀名列榜首的光芒野手法蘭柯（Wander Franco）日前總算被叫上大聯盟，明天（23日）將迎來他的大聯盟首秀，他透露選擇背號5號的原因，就是為了致敬同鄉的「生化人」普荷斯（Albert Pujols ）。
與普荷斯同樣來自多明尼加的法蘭柯，認為穿上「5」這個被是他的榮耀：「在我的國家，普荷斯就是傳奇，這就是我選擇這個背號的原因，我想向他致敬。」
多明尼加輸出許多明星級球員到大聯盟，除了上述兩人，還有教士隊馬查多（Manny Machado）與印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez），後者甚至是法蘭柯的老相識，日前才強調對方比身為準MVP的自己更強，令人更加期待法蘭柯未來的發展。
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