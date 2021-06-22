MLB／記錯出局數亂跑一通 小熊貝茲被懲罰性換下場

有「內野魔術師」美名的小熊隊貝茲（Javier Báez），今天把自己變不見了，與印地安人隊之戰第4局，他以為已經兩出局，竟在平凡飛球出現時一路從一壘跑向三壘，形成雙殺守備，總教練羅斯（David Ross）隨即將他換下場，懲罰性調度意味明顯。

荒唐畫面出現在第4局、一出局，貝茲在一壘上，瑞佐（Anthony Rizzo）一顆打向左外野的平凡飛球，貝茲在壘間一路馳騁，左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）接到球時，貝茲幾乎已到三壘，輕鬆將球傳回一壘完成雙殺。

貝茲明顯以為當時已是兩出局，媒體也注意到他在該打席的第1球，就沒有任何離壘、避免滾地球形成雙殺的動作。

小熊4局下的瞬間結束攻勢，貝茲攤手，見證隊友愚蠢錯誤的瑞佐也面色臉青，羅斯也隨即上前唸了幾句，小熊隨後換上阿爾坎塔拉（Sergio Alcantara）接替貝茲的位置。

大聯盟官網以「恍神」形容貝茲的錯誤，小熊的懲罰性調度，CBS記者艾洛（Tony Aiello）讚賞，「給羅斯換下貝茲的調度一個讚，如果無法在場上保持腦袋清醒，那就不該留在場上。」