MLB／跑壘漫不經心 小熊貝茲下一局就被換下場
在大聯盟就算是明星球員，犯低級錯誤還是得受罰，今天（22日）小熊隊總教練羅斯（David Ross）就詮釋了這點，陣中明星遊擊手貝茲（Javier Baez）在一次跑壘中漫不經心被雙殺，下個半局就馬上被換下場。
Javy Baez has a blunder so bad that he gets benched by David Ross immediately pic.twitter.com/jHXk1rt6Gr— MLB Errors (@mlberrors) June 22, 2021
時間來到第4局，貝茲靠著野手選擇上到一壘，下一棒輪到一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）打擊，後者敲出一顆外野平凡的高飛球，然而此時才一出局，貝茲便毫無頭緒地跑向三壘，外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）輕鬆回傳一壘完成雙殺結束半局。
事後貝茲面顯懊悔地把手套摔在地上，而主帥羅斯的決定也下得非常快，下個半局他馬上叫工具人阿坎塔拉（Sergio Alcántara）上場守備，取代心不在焉的拜耶斯。
有小熊隊記者指出，貝茲在前面幾顆球心就沒在場上，在瑞佐面對印地安人投手瑟瓦雷（Aaron Civale）投的前兩球沒有出棒，然而他卻選擇站在一壘發呆，連一點離壘的意願都沒有。
On the first pitch of Rizzo's at-bat in the 4th inning, Javy Báez also did not take a lead off first base. That was prior to the mental lapse on how many outs there were later in the frame. pic.twitter.com/XH1vd7yUBO— Jordan Bastian (@MLBastian) June 22, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言