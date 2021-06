MLB／跑壘漫不經心 小熊貝茲下一局就被換下場

在大聯盟就算是明星球員,犯低級錯誤還是得受罰,今天(22日)小熊隊總教練羅斯(David Ross)就詮釋了這點,陣中明星遊擊手貝茲(Javier Baez)在一次跑壘中漫不經心被雙殺,下個半局就馬上被換下場。

時間來到第4局,貝茲靠著野手選擇上到一壘,下一棒輪到一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)打擊,後者敲出一顆外野平凡的高飛球,然而此時才一出局,貝茲便毫無頭緒地跑向三壘,外野手羅沙里歐(Eddie Rosario)輕鬆回傳一壘完成雙殺結束半局。

事後貝茲面顯懊悔地把手套摔在地上,而主帥羅斯的決定也下得非常快,下個半局他馬上叫工具人阿坎塔拉(Sergio Alcántara)上場守備,取代心不在焉的拜耶斯。

有小熊隊記者指出,貝茲在前面幾顆球心就沒在場上,在瑞佐面對印地安人投手瑟瓦雷(Aaron Civale)投的前兩球沒有出棒,然而他卻選擇站在一壘發呆,連一點離壘的意願都沒有。

On the first pitch of Rizzo's at-bat in the 4th inning, Javy Báez also did not take a lead off first base. That was prior to the mental lapse on how many outs there were later in the frame. pic.twitter.com/XH1vd7yUBO