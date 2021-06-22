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MLB／跑壘漫不經心 小熊貝茲下一局就被換下場

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊明星遊擊手貝茲（Javier Baez）。 美聯社
小熊明星遊擊手貝茲（Javier Baez）。 美聯社

在大聯盟就算是明星球員，犯低級錯誤還是得受罰，今天（22日）小熊隊總教練羅斯（David Ross）就詮釋了這點，陣中明星遊擊手貝茲（Javier Baez）在一次跑壘中漫不經心被雙殺，下個半局就馬上被換下場。

時間來到第4局，貝茲靠著野手選擇上到一壘，下一棒輪到一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）打擊，後者敲出一顆外野平凡的高飛球，然而此時才一出局，貝茲便毫無頭緒地跑向三壘，外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）輕鬆回傳一壘完成雙殺結束半局。

事後貝茲面顯懊悔地把手套摔在地上，而主帥羅斯的決定也下得非常快，下個半局他馬上叫工具人阿坎塔拉（Sergio Alcántara）上場守備，取代心不在焉的拜耶斯。

有小熊隊記者指出，貝茲在前面幾顆球心就沒在場上，在瑞佐面對印地安人投手瑟瓦雷（Aaron Civale）投的前兩球沒有出棒，然而他卻選擇站在一壘發呆，連一點離壘的意願都沒有。

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