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MLB／6轟1勝9分打點 大谷翔平隔兩年奪單周最佳球員

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平拿下美聯單周最佳球員。圖／取自天使隊官方推特
大谷翔平拿下美聯單周最佳球員。圖／取自天使隊官方推特

大聯盟公布單周最佳球員，美聯毫無意外由天使隊「二刀流」大谷翔平獲得，這是他生涯第3度獲此獎項，但前一次獲獎已是2018年的菜鳥年時。

大谷翔平上周打擊率2成96，貢獻6轟為美聯之最，以23轟趕上全壘打榜領先，還有9分打點；擔任先發投手出賽的那天，繳出6局、失1分奪勝。

大谷翔平前兩次贏得單周最佳球員，分別是2018年4月2到8日、9月3到9日，這回是他第3度獲獎。

鈴木一朗生涯曾5度拿下單周最佳球員，為日本球員最多，其次為野茂英雄、松井秀喜的4次，佐佐木主浩、松坂大輔、岩隈久志各1次獲獎。

天使今天休兵，大谷翔平透過球團發表獲獎感言，他表示，「非常榮幸可以獲獎，我這周也會盡力，希望可以再次獲選。」

國聯則由國民隊史瓦柏（Kyle Schwarber）勝出，上周敲出與大谷並列最多的6轟，且他的6轟裡有5轟是在兩天內敲出，而11分打點並列國聯領先，這是史瓦柏生涯首度獲選單周最佳球員。

大谷翔平

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