MLB／大谷的最強對手不來 小葛雷諾表態不打全壘打大賽

藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）表態不參戰全壘打大賽，他表示將把專注力放在備戰下半季，在大谷翔平宣布參賽後，尚未出現第二位確認參賽的球員。

今年全壘打榜上，除了大谷翔平火力四射外，兩位「二世」也很搶眼，小葛雷諾已敲23轟，與大谷翔平並列領先，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則以22轟緊跟在兩人之後。

據美國媒體報導，小葛雷諾已決定不參加本屆全壘打大賽，他表示很期待在科羅拉多舉辦的全明星賽，但並不打算參加全壘打大賽，他想讓心態為下半季重新做好準備。

今日美國記者奈登賈爾（Bob Nightengale）對此表示，「在小葛雷諾決定不參賽後，大谷翔平的獲勝機率提高了。」

小葛雷諾曾在2019年參加全壘打大賽，3輪狂敲驚人的91轟，前兩輪都是最多轟參賽者，但決賽以22轟不敵大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的23轟，無緣抱走冠軍。