快訊

力量爭議：東奧「跨性別舉重手」參戰，公平嗎？

雲林殯葬女員工打疫苗後餵母乳 隔天女嬰猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷的最強對手不來 小葛雷諾表態不打全壘打大賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Vladimir Guerrero。 路透社
Vladimir Guerrero。 路透社

藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）表態不參戰全壘打大賽，他表示將把專注力放在備戰下半季，在大谷翔平宣布參賽後，尚未出現第二位確認參賽的球員。

今年全壘打榜上，除了大谷翔平火力四射外，兩位「二世」也很搶眼，小葛雷諾已敲23轟，與大谷翔平並列領先，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則以22轟緊跟在兩人之後。

據美國媒體報導，小葛雷諾已決定不參加本屆全壘打大賽，他表示很期待在科羅拉多舉辦的全明星賽，但並不打算參加全壘打大賽，他想讓心態為下半季重新做好準備。

今日美國記者奈登賈爾（Bob Nightengale）對此表示，「在小葛雷諾決定不參賽後，大谷翔平的獲勝機率提高了。」

小葛雷諾曾在2019年參加全壘打大賽，3輪狂敲驚人的91轟，前兩輪都是最多轟參賽者，但決賽以22轟不敵大都會隊阿隆索（Pete Alonso）的23轟，無緣抱走冠軍。

小葛雷諾 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／生涯200打點達成！大谷翔平進度超快 成日本第6人

MLB／藍色球棒吞2K後被「退場」 大谷翔平：打不到呀

MLB／6戰6轟！全壘打變日常 大谷翔平單季23轟寫生涯新高

MLB／大谷翔平反方向開轟 教頭讚：極度強壯

相關新聞

MLB／6轟1勝9分打點 大谷翔平隔兩年奪單周最佳球員

大聯盟公布單周最佳球員，美聯毫無意外由天使隊「二刀流」大谷翔平獲得，這是他生涯第3度獲此獎項，但前一次獲獎已是2018年...

MLB／大谷的最強對手不來 小葛雷諾表態不打全壘打大賽

藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）表態不參戰全壘打大賽，他表示將把專注力放在備戰下半季，在大谷...

MLB／大谷6戰6轟 有如全壘打大賽

「二刀流」大谷翔平拎著父親節限定的藍色球棒連吞2K，他決定換上習慣的黑色球棒，馬上炸裂一發兩分砲，昨天本季第23轟出爐，...

MLB／驅逐出場竟惹哭小女孩 瓦托暖心送票合照讓她笑了

紅人隊老大哥瓦托（Joey Votto）在昨天（20日）的比賽第1局就被主審驅逐出場，這惹哭了場邊的小球迷，他在賽後暖心送給了小女孩簽名球，今天又與她簽名合影，引發網友熱議。 Joey got to

MLB／前田健太苦戰奪勝 雙城傷兵陸續歸隊迎勝利曙光

5月底因右腿傷勢進入傷兵名單的前田健太，回歸後的今日（21日）總算投滿5局，他主投5.1局失2分，在隊友前3局就拿下4分領先的情況下，總算奪得本季第3勝。 前田健太前5局投得虎虎生風，直到第6局

MLB／生涯200打點達成！大谷翔平進度超快 成日本第6人

天使隊日籍好手大谷翔平本季表現如同他的外號「Show Time」，近6場比賽就敲出6轟，而今（21）日對上老虎的兩分砲，也讓他成為第6位在大聯盟敲出200打點以上的日本球員。 大谷翔平23轟趕上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。