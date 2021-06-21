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MLB／驅逐出場竟惹哭小女孩 瓦托暖心送票合照讓她笑了
紅人隊老大哥瓦托（Joey Votto）在昨天（20日）的比賽第1局就被主審驅逐出場，這惹哭了場邊的小球迷，他在賽後暖心送給了小女孩簽名球，今天又與她簽名合影，引發網友熱議。
Joey got to meet his biggest fan, Abigail. ❤️ pic.twitter.com/S6GySOo6BK— Cincinnati Reds (@Reds) June 20, 2021
瓦托在昨役1局上時上場打擊，面對一顆外角球出棒後內縮，被三壘審判定出棒過半，瓦托口中念念有詞，向裁判宣洩不滿，隨後教練趕緊出場擋人，不過瓦托最終仍被驅逐出場。
面對自己的偶像比賽剛開打就被驅逐出場，一位穿著瓦托背號T恤的小女孩淚眼汪汪，這張照片在推特上被瘋傳，沒想到賽後她便收到了瓦托的簽名球，上面寫著「我很抱歉，沒有繼續留在場上。」
沒想到「瓦托送幸福」還沒完，隔天再送出主場門票與簽名合照，他表示：「留在賽場上是我的責任，我想一顆簽名球無法彌補她昨天錯過的比賽，我送了紅人主場的門票，希望他可以看到我們贏球，我會為她而戰。」
@Reds When it’s your first MLB game and your favorite player of all time gets thrown out of the game in the first inning…. 😥😥😥 #weloveyoujoey pic.twitter.com/h7lganVo3s— Kristin (@SuperBarry11) June 19, 2021
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