MLB／驅逐出場竟惹哭小女孩 瓦托暖心送票合照讓她笑了

紅人隊老大哥瓦托(Joey Votto)在昨天(20日)的比賽第1局就被主審驅逐出場,這惹哭了場邊的小球迷,他在賽後暖心送給了小女孩簽名球,今天又與她簽名合影,引發網友熱議。

瓦托在昨役1局上時上場打擊,面對一顆外角球出棒後內縮,被三壘審判定出棒過半,瓦托口中念念有詞,向裁判宣洩不滿,隨後教練趕緊出場擋人,不過瓦托最終仍被驅逐出場。

面對自己的偶像比賽剛開打就被驅逐出場,一位穿著瓦托背號T恤的小女孩淚眼汪汪,這張照片在推特上被瘋傳,沒想到賽後她便收到了瓦托的簽名球,上面寫著「我很抱歉,沒有繼續留在場上。」

沒想到「瓦托送幸福」還沒完,隔天再送出主場門票與簽名合照,他表示:「留在賽場上是我的責任,我想一顆簽名球無法彌補她昨天錯過的比賽,我送了紅人主場的門票,希望他可以看到我們贏球,我會為她而戰。」

@Reds When it’s your first MLB game and your favorite player of all time gets thrown out of the game in the first inning…. 😥😥😥 #weloveyoujoey pic.twitter.com/h7lganVo3s