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MLB／驅逐出場竟惹哭小女孩 瓦托暖心送票合照讓她笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人隊老大哥瓦托（Joey Votto）在昨天（20日）的比賽第1局就被主審驅逐出場，這惹哭了場邊的小球迷，他在賽後暖心送給了小女孩簽名球，今天又與她簽名合影。 取自Cut4推特
紅人隊老大哥瓦托（Joey Votto）在昨天（20日）的比賽第1局就被主審驅逐出場，這惹哭了場邊的小球迷，他在賽後暖心送給了小女孩簽名球，今天又與她簽名合影。 取自Cut4推特

紅人隊老大哥瓦托（Joey Votto）在昨天（20日）的比賽第1局就被主審驅逐出場，這惹哭了場邊的小球迷，他在賽後暖心送給了小女孩簽名球，今天又與她簽名合影，引發網友熱議。

瓦托在昨役1局上時上場打擊，面對一顆外角球出棒後內縮，被三壘審判定出棒過半，瓦托口中念念有詞，向裁判宣洩不滿，隨後教練趕緊出場擋人，不過瓦托最終仍被驅逐出場。

面對自己的偶像比賽剛開打就被驅逐出場，一位穿著瓦托背號T恤的小女孩淚眼汪汪，這張照片在推特上被瘋傳，沒想到賽後她便收到了瓦托的簽名球，上面寫著「我很抱歉，沒有繼續留在場上。」

沒想到「瓦托送幸福」還沒完，隔天再送出主場門票與簽名合照，他表示：「留在賽場上是我的責任，我想一顆簽名球無法彌補她昨天錯過的比賽，我送了紅人主場的門票，希望他可以看到我們贏球，我會為她而戰。」

裁判

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