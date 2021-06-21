MLB／生涯200打點達成！大谷翔平進度超快 成日本第6人

天使隊日籍好手大谷翔平本季表現如同他的外號「Show Time」，近6場比賽就敲出6轟，而今（21）日對上老虎的兩分砲，也讓他成為第6位在大聯盟敲出200打點以上的日本球員。

大谷翔平23轟趕上藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），再次並列全壘打榜領先，本季之前他生涯在美職、日職各達成一次22轟賽季，而今年6月還沒打完，就已經確定締造個人新猷。他在2018年打者出賽104場、完成22轟，今年在第67場就敲出23轟，累積54分打點，生涯則有201分打點進帳，進度超驚人。

排在大谷前面的，第一名當然非鈴木一朗莫屬（780），接下來依序為松井秀喜（760）、青木宣親（213）、松井稼頭央（211）與井口資仁（205）。