MiLB／美國小聯盟賽事解封 台灣球迷戴口罩為台將加油

美國各地逐步解封，職棒小聯盟賽事恢復疫情之前樣貌，吉祥物重新擁抱球迷。一群台灣僑民相約看球，仍戴著口罩，為台灣球員陳聖平、林家正加油。

倫秋庫卡蒙加（Rancho Cucamonga）是洛杉磯市區東邊一小時車程的市鎮，洛杉磯道奇小聯盟1A隊伍地震隊（Quakes）主場在此，可容納約7000人，球場有個暱稱叫震央。

退役台灣投手郭泓志的球衣背號掛在球場的一角，與其他曾經出身這支小聯盟球隊、後來站上大聯盟舞台並且在明星賽出場的球星並列。

效力響尾蛇1A的現役台灣球員捕手林家正、內野手陳聖平本週隨隊造訪這裡，讓解封之後回到球場的台灣球迷眼睛一亮。

住在球場附近的南加州僑民賴瑞與5個家庭的大人小孩19日在地震隊一壘側的用餐區看球，一群人為了享受解封之後的棒球賽而來，賽後更留在座位上，欣賞星期六比賽才有的賽後煙火。

賴瑞表示，到了球場才發現，客場球隊裡有2名台灣球員，能夠在現場為台灣的球員加油，大家都很興奮。儘管球場內不再規定戴口罩，台灣僑民為求謹慎仍然戴著口罩。

球場工作人員葛蕾絲（Grace）向中央社記者說明解封之後不一樣的地方。球場工作人員仍然會戴著口罩，但已經接種疫苗的球迷不需要戴口罩，進場時會詢問球迷是否打完疫苗，但不會要求出示疫苗證明。

地震隊的吉祥物是一隻名為震動（Tremor）的綠色恐龍，在加州宣布解封之後，棒球隊的吉祥物也重新回到觀眾席上，與小朋友合照，和球迷擁抱。

推著嬰兒車的蓋姆（Gam）一家人說，棒球是美國的國民娛樂，「重回球場真棒，再度享受棒球而不是那瘋狂的疫情，很喜歡跟球迷們在一起的感覺」。

有「地震隊之聲」外號的播報員麥可．林茲考格（Mike Lindskog）向中央社記者形容，2021年棒球賽能夠重新開打、解除各種防疫規定，讓球迷格外珍惜。

林茲考格說：「過去這麼多年來，我們經常把球賽視為理所當然的事，直到去年疫情打斷，讓球迷沒有球可看，工作人員也暫時失去工作，現在球迷重新回來了，這感覺真的太棒了。」

效力響尾蛇小聯盟1A的台灣球員陳聖平（左）19日隨隊出戰道奇1A的地震隊。 中央社