聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／美國小聯盟賽事解封 台灣球迷戴口罩為台將加油

中央社 / 洛杉磯21日專電
台灣球迷賴瑞（左）和家人與旅美球員林家正（中）合影。 中央社
台灣球迷賴瑞（左）和家人與旅美球員林家正（中）合影。 中央社

美國各地逐步解封，職棒小聯盟賽事恢復疫情之前樣貌，吉祥物重新擁抱球迷。一群台灣僑民相約看球，仍戴著口罩，為台灣球員陳聖平林家正加油。

倫秋庫卡蒙加（Rancho Cucamonga）是洛杉磯市區東邊一小時車程的市鎮，洛杉磯道奇小聯盟1A隊伍地震隊（Quakes）主場在此，可容納約7000人，球場有個暱稱叫震央。

退役台灣投手郭泓志的球衣背號掛在球場的一角，與其他曾經出身這支小聯盟球隊、後來站上大聯盟舞台並且在明星賽出場的球星並列。

效力響尾蛇1A的現役台灣球員捕手林家正、內野手陳聖平本週隨隊造訪這裡，讓解封之後回到球場的台灣球迷眼睛一亮。

住在球場附近的南加州僑民賴瑞與5個家庭的大人小孩19日在地震隊一壘側的用餐區看球，一群人為了享受解封之後的棒球賽而來，賽後更留在座位上，欣賞星期六比賽才有的賽後煙火。

賴瑞表示，到了球場才發現，客場球隊裡有2名台灣球員，能夠在現場為台灣的球員加油，大家都很興奮。儘管球場內不再規定戴口罩，台灣僑民為求謹慎仍然戴著口罩。

球場工作人員葛蕾絲（Grace）向中央社記者說明解封之後不一樣的地方。球場工作人員仍然會戴著口罩，但已經接種疫苗的球迷不需要戴口罩，進場時會詢問球迷是否打完疫苗，但不會要求出示疫苗證明。

地震隊的吉祥物是一隻名為震動（Tremor）的綠色恐龍，在加州宣布解封之後，棒球隊的吉祥物也重新回到觀眾席上，與小朋友合照，和球迷擁抱。

推著嬰兒車的蓋姆（Gam）一家人說，棒球是美國的國民娛樂，「重回球場真棒，再度享受棒球而不是那瘋狂的疫情，很喜歡跟球迷們在一起的感覺」。

有「地震隊之聲」外號的播報員麥可．林茲考格（Mike Lindskog）向中央社記者形容，2021年棒球賽能夠重新開打、解除各種防疫規定，讓球迷格外珍惜。

林茲考格說：「過去這麼多年來，我們經常把球賽視為理所當然的事，直到去年疫情打斷，讓球迷沒有球可看，工作人員也暫時失去工作，現在球迷重新回來了，這感覺真的太棒了。」

效力響尾蛇小聯盟1A的台灣球員陳聖平（左）19日隨隊出戰道奇1A的地震隊。 中央社
效力響尾蛇小聯盟1A的台灣球員陳聖平（左）19日隨隊出戰道奇1A的地震隊。 中央社

美國加州6月15日解除防疫禁令，一群台灣僑民19日相約到道奇小聯盟1A的地震隊主場看球。 中央社
美國加州6月15日解除防疫禁令，一群台灣僑民19日相約到道奇小聯盟1A的地震隊主場看球。 中央社

小聯盟 陳聖平 林家正

延伸閱讀

MiLB／林凱威中繼2.1局無失分 陳聖平、林家正沒安打

MiLB／林家正敲1安陳聖平吞2K 響尾蛇不敵天使

MiLB／陳聖平雙安連2場出賽敲安 林家正吞2K

MiLB／陳聖平小聯盟教練穿黃金聖衣 待過中信兄弟

相關新聞

MLB／生涯200打點達成！大谷翔平進度超快 成日本第6人

天使隊日籍好手大谷翔平本季表現如同他的外號「Show Time」，近6場比賽就敲出6轟，而今（21）日對上老虎的兩分砲，也讓他成為第6位在大聯盟敲出200打點以上的日本球員。 大谷翔平23轟趕上

MLB／亞古納賞金廣鉉生涯百轟 勇士紅雀雙重賽扳平

今勇士與紅雀進行雙重賽，首戰在紅雀39歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）完投失1分下取勝，而次戰則在勇士新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）生涯第100發全壘打助陣下，以1：0

MLB／燙到不行！國民重砲史瓦伯2天扛5轟破歷史紀錄

上季一度被小熊放入讓渡名單的史瓦伯（Kyle Schwarber），本季轉戰國民後雖然開季持續低潮，近期卻迎來一波大爆發，昨（20日）才一日雙響，今天又敲出單場三響砲的瘋狂表現，2日內狂敲5轟追平聯盟的歷史紀錄。

MLB／「感覺大谷在等直球」 老虎狀元超低滑球還是挨轟

天使今天以3：5不敵老虎隊，大谷翔平炸裂本季第23轟，第5局砲轟老虎24歲狀元投手麥茲（Casey Mize），將一記好...

MLB／開轟後陷安打荒 張育成代打1打席又空手而歸

印地安人隊台將張育成開轟後陷入低迷，今天代打1打席未建功，面對海盜隊的3連戰合計6打數沒有安打，打擊率下滑到1成68。

MLB／6戰6轟！全壘打變日常 大谷翔平單季23轟寫生涯新高

「二刀流」大谷翔平讓全壘打變日常，今天再度敲出兩分砲、近6戰6轟，大聯盟官網讚嘆：「大谷讓每天都像是全壘打大賽」，他本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。