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MLB／亞古納賞金廣鉉生涯百轟 勇士紅雀雙重賽扳平

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊亞古納達成生涯百轟。 美聯社
勇士隊亞古納達成生涯百轟。 美聯社

勇士紅雀進行雙重賽，首戰在紅雀39歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）完投失1分下取勝，而次戰則在勇士新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）生涯第100發全壘打助陣下，以1：0扳平系列戰。

首戰紅雀砲火猛烈，陣中主砲亞瑞納多（Nolan Arenado）與高史密特（Paul Goldschmidt）皆有全壘打表現，前6局便打下9分奠定勝基，再加上韋恩萊特7局僅失1分，附帶11次三振的好投，帶領球隊先馳得點。

而次戰則變為投手戰，紅雀先發投手金廣鉉雖然只投4局，但僅失1分，只不過本場球隊打擊熄火，且勇士先發史邁利（Drew Smyly）主投5.2局僅被敲1支安打無失分，終場就靠著亞古納3局的陽春砲，以1：0結束比賽。

這支全壘打對亞古納來說意義重大，除了是他生涯百轟外，更是近10場比賽的第1支全壘打，本季第19轟總算出爐，在國聯僅次於教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的22轟。

此外亞古納也成為史上第6快達成生涯百轟的大聯盟球員，前5名依序為哈沃德（Ryan Howard）、桑契斯（Gary Sanchez）、賈吉（Aaron Judge）、凱納（Ralph Kiner）、與蓋洛（Joey Gallo）。

紅雀 勇士 韋恩萊特 亞古納 金廣鉉

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