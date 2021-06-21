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MLB／燙到不行！國民重砲史瓦伯2天扛5轟破歷史紀錄
上季一度被小熊放入讓渡名單的史瓦伯（Kyle Schwarber），本季轉戰國民後雖然開季持續低潮，近期卻迎來一波大爆發，昨（20日）才一日雙響，今天又敲出單場三響砲的瘋狂表現，2日內狂敲5轟追平聯盟的歷史紀錄。
5 HOME RUNS IN 2 DAYS.— Washington Nationals (@Nationals) June 20, 2021
THE ABSOLUTE HOTTEST HITTER IN @MLB IS IN DC.#NATITUDE // https://t.co/Q3S2lefCHS pic.twitter.com/KAoJJxt37r
在今日國民主場迎戰大都會的比賽中，史瓦伯一人不但有4支3猛打賞，更包辦了4分打點帶領球隊以5：2取勝，且3支都是全壘打，這2天內他就敲出了5轟，連大聯盟作家不禁讚嘆：「簡直像打擊練習一樣。」
開季戰績不佳的國民近期宛如回到2019年的榮景，近12場比賽他們就拿下了9勝，而這似乎和史瓦伯改打第一棒有關，據聯盟記者蘭斯（Sarah Langs）透露，從6月9日他成為國民首棒打者後，10場比賽已經敲出9轟與17分打點，成為隊史10場內最多全壘打的球員。
Kyle Schwarber's 9 home runs in his last 10 games are the most in a 10-game span in Nationals/Expos history— Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 20, 2021
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