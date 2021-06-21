MLB／「感覺大谷在等直球」 老虎狀元超低滑球還是挨轟

天使今天以3：5不敵老虎隊，大谷翔平炸裂本季第23轟，第5局砲轟老虎24歲狀元投手麥茲（Casey Mize），將一記好球帶下緣的85哩滑球轟成兩分砲，麥茲直言：「其實那球投得不差。」

麥茲為2018年選秀狀元，簽約金高達750萬美元，今天遭到大谷狙擊，他賽後表示，「如果你有注意到，其實那球投得不差，落在好球帶下緣，我試著把球壓低，心想這樣或許有很大的機會讓他揮空。」

麥茲指出，大谷前一球才剛把偏高的直球破壞成界外，「那球已經被掌握得很好，我感覺他就是在等直球。」因此他不想再投偏高直球，這記滑球的進壘位置已經很低，卻還是逃不過狙擊。

大谷翔平被他三振了兩次後平反，他表示，「我的前兩打席出棒有點慢，所以我試著把節奏拉回來，前兩個打席內容不佳，所以我心想若這個打席可以打好一點，整體狀況應該也會好轉。」

麥茲先發5局、失3分，挨了2發全壘打，大谷翔平的兩分砲讓他只能在3：3時退場，確定此役無關勝敗。