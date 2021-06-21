快訊

「四大皆空」讓醫護徹底死心 2-5月離職高達800人

香港《蘋果》被迫停刊？ 港府斷金流的十面埋伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「感覺大谷在等直球」 老虎狀元超低滑球還是挨轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
老虎狀元投手麥茲連兩局挨轟，在平手時退場無緣勝投。 美聯社
老虎狀元投手麥茲連兩局挨轟，在平手時退場無緣勝投。 美聯社

天使今天以3：5不敵老虎隊，大谷翔平炸裂本季第23轟，第5局砲轟老虎24歲狀元投手麥茲（Casey Mize），將一記好球帶下緣的85哩滑球轟成兩分砲，麥茲直言：「其實那球投得不差。」

麥茲為2018年選秀狀元，簽約金高達750萬美元，今天遭到大谷狙擊，他賽後表示，「如果你有注意到，其實那球投得不差，落在好球帶下緣，我試著把球壓低，心想這樣或許有很大的機會讓他揮空。」

麥茲指出，大谷前一球才剛把偏高的直球破壞成界外，「那球已經被掌握得很好，我感覺他就是在等直球。」因此他不想再投偏高直球，這記滑球的進壘位置已經很低，卻還是逃不過狙擊。

大谷翔平被他三振了兩次後平反，他表示，「我的前兩打席出棒有點慢，所以我試著把節奏拉回來，前兩個打席內容不佳，所以我心想若這個打席可以打好一點，整體狀況應該也會好轉。」

麥茲先發5局、失3分，挨了2發全壘打，大谷翔平的兩分砲讓他只能在3：3時退場，確定此役無關勝敗。

大谷翔平 老虎 天使

延伸閱讀

MLB／藍色球棒吞2K後被「退場」 大谷翔平：打不到呀

MLB／6戰6轟！全壘打變日常 大谷翔平單季23轟寫生涯新高

MLB／大谷翔平反方向開轟 教頭讚：極度強壯

MLB／5戰5轟 大谷翔平手感火燙被故意保送

相關新聞

MLB／燙到不行！國民重砲史瓦伯2天扛5轟破歷史紀錄

上季一度被小熊放入讓渡名單的史瓦伯（Kyle Schwarber），本季轉戰國民後雖然開季持續低潮，近期卻迎來一波大爆發，昨（20日）才一日雙響，今天又敲出單場三響砲的瘋狂表現，2日內狂敲5轟追平聯盟的歷史紀錄。

MLB／「感覺大谷在等直球」 老虎狀元超低滑球還是挨轟

天使今天以3：5不敵老虎隊，大谷翔平炸裂本季第23轟，第5局砲轟老虎24歲狀元投手麥茲（Casey Mize），將一記好...

MLB／開轟後陷安打荒 張育成代打1打席又空手而歸

印地安人隊台將張育成開轟後陷入低迷，今天代打1打席未建功，面對海盜隊的3連戰合計6打數沒有安打，打擊率下滑到1成68。

MLB／6戰6轟！全壘打變日常 大谷翔平單季23轟寫生涯新高

「二刀流」大谷翔平讓全壘打變日常，今天再度敲出兩分砲、近6戰6轟，大聯盟官網讚嘆：「大谷讓每天都像是全壘打大賽」，他本季...

MLB／柳賢振7局好投、捕手猛打賞 藍鳥重返五成勝率

多倫多藍鳥本季欲爭奪重返季後賽的行列，無奈遭遇傷兵問題，戰績始終起伏不定，本系列戰甚至要與分區墊底的金鶯戰平，好在韓籍強投柳賢振今（21日）晚挺身而出，繳出7局僅失1分好投，配合著球隊穩定的打擊表現，

MLB／前10球僅1好球 查普曼第11球助洋基上演本季第3次三殺

前10球只投了1球好球，洋基隊守護神查普曼（Aroldis Chapman）的第11球成為歷史，洋基演出再見三殺，本季第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。