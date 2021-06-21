MLB／柳賢振7局好投、捕手猛打賞 藍鳥重返五成勝率

多倫多藍鳥本季欲爭奪重返季後賽的行列，無奈遭遇傷兵問題，戰績始終起伏不定，本系列戰甚至要與分區墊底的金鶯戰平，好在韓籍強投柳賢振今（21日）晚挺身而出，繳出7局僅失1分好投，配合著球隊穩定的打擊表現，終場以7：4戰勝金鶯，也帶領球隊勝率重返五成。

為此役帶來勝利的不只是柳賢振的功勞，捕手馬怪爾（ Reese McGuire）也有令人驚豔的5支4猛打賞表現，其中還有3支二壘安打貢獻2分打點，5局上比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）三人接續靠著安打、保送、安打上壘，一口氣替球隊打下4分大局，奠定此戰的勝基。

柳賢振繳出7局只被敲3支安打失1分、4次三振的表現後，接手的索頓（Trent Thornton）差強人意，單局挨2支全壘打失3分，幸好9局登板的查特伍德（Tyler Chatwood）守下勝利，也拿下本季第一次救援成功。