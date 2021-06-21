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MLB／藍色球棒吞2K後被「退場」 大谷翔平：打不到呀
天使隊今天打到延長10局以3：5不敵老虎隊，「二刀流」大谷翔平在前兩打席都吞下三振後，決定換掉父親節限定的藍色球棒，第3打席就炸裂追平兩分砲，賽後被問到換球棒的原因，他直率說：「因為打不到呀！」
今天正值美國父親節，大谷翔平拿著節日限定的藍色球棒上場，面對老虎先發投手麥茲（Casey Mize），他的前兩打席都以三振收場，第3打席決定換回原本的球棒，結果就炸裂兩分砲，一度幫助天使將比分追成3：3。
大谷翔平表示，他的前兩打席出棒有點慢了，因此第3打席有略作調整；至於為何換掉藍色球棒，他笑說：「因為打不到呀！」
大谷翔平近6戰6轟，本季23轟再度並列全壘打榜領先，也改寫個人單季新高，砲管實在太嚇人，總教練麥登（Joe Maddon）對他只能讚嘆，「真的太驚人了，難道不是嗎？看他的比賽真的太有趣了。」
麥登指出，「不管是投球、打擊、跑壘，他現在站上球場都很有自信。」天使今天在延長10局吞敗，讓大谷翔平的追平轟未等到想要的結局，但麥登仍讚道：「大谷又一次試著拯救我們。」
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