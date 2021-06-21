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MLB／前10球僅1好球 查普曼第11球助洋基上演本季第3次三殺

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基守護神查普曼9局登板壞球連發，連續保送兩名打者，直到投出第11球讓打者擊出三壘方向滾地球，形成三殺，瞬間結束比賽。 路透社
洋基守護神查普曼9局登板壞球連發，連續保送兩名打者，直到投出第11球讓打者擊出三壘方向滾地球，形成三殺，瞬間結束比賽。 路透社

前10球只投了1球好球，洋基隊守護神查普曼（Aroldis Chapman）的第11球成為歷史，洋基演出再見三殺，本季第三度出現三殺守備，終場以2：1險勝運動家隊。

查普曼9局登板把關1分領先，一登板就壞球連發，連續保送了兩名打者上壘，接著面對墨菲（Sean Murphy）的打席，他又先投了1顆壞球後，讓他擊出三壘方向滾地球，三壘手烏謝拉（Gio Urshela）接球後先踩三壘策動三殺，瞬間結束比賽。

洋基今年已在5月22日、6月18日各出現一次三殺守備，包括一次史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺，今天是相對平凡的「5-4-3」，成為繼2016年白襪隊後，再有球隊單季完成三次三殺守備。

查普曼壞球連發，總教練布恩（Aaron Boone）在喊過暫停後仍讓他繼續留在場上，他解釋，「他的指甲一點小問題，他感覺痠痛、有點困擾著他，但他認為還能投。」布恩表示，「儘管很明顯投不進好球帶，但我覺得他還是有競爭力，有能力抓下出局數，而且他也想留在場上。」

大好攻勢毀在三殺，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）也很無奈，「我以前從沒看過這樣的比賽，我們已經讓他（查普曼）陷於危機中，結果打向錯誤的位置，這不是你會常見到的場面。」

這已是本季第二次在查普曼投球時，隊友以三殺守備相挺，他說：「想到這點，真的很不可思議，如果跟別人說這件事，他們可能不會相信吧！」

查普曼 洋基 運動家

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