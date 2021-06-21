MLB／6戰6轟！全壘打變日常 大谷翔平單季23轟寫生涯新高

「二刀流」大谷翔平讓全壘打變日常，今天再度敲出兩分砲、近6戰6轟，大聯盟官網讚嘆：「大谷讓每天都像是全壘打大賽」，他本季累積23轟，改寫生涯最佳成績。

天使今天打到延長10局以3：5不敵老虎隊，無緣完成4連戰橫掃，但大谷翔平又一次成為主角，此役4打數1安打，在前兩打席都被三振後，第5局從麥茲（Casey Mize）手中敲出兩分砲，當時是將比分追成3：3的追平轟。

大谷翔平23轟趕上藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），再次並列全壘打榜領先，而他生涯在美職、日職各一次完成22轟賽季，今年在6月還沒打完，就已經確定締造個人新猷，而他在2018年打者出賽104場、完成22轟，今年在第67場就敲出23轟，進度超驚人。

這也是大谷翔平的大聯盟生涯第70轟，加上投球139次三振，讓他成為史上第4位生涯累積70轟、100K以上的球員，前三人為貝比魯斯（Babe Ruth）、安凱爾（Rick Ankiel）以及林德（Johnny Lindell）。