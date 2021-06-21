不偷暗號後打擊還能第一 太空人真像打不死的小強

從禁藥、偷暗號到在抹油，大聯盟球員在規則邊緣遊走以至於作弊這回事上似乎總有數不盡的花招。最近起爭議的多位投手疑似在球上抹松焦油事件其實早已其來有自。儘管棒球規則明令禁止，也有前洋基投手皮內達（Michael Pineda）因為抹松焦油被禁賽的先例。電視轉播還是不時會拍到投手疑似抹油的畫面，近年來水手先發投手菊池雄星、紅襪救援投手巴恩斯（Matt Barnes）都曾是「嫌疑犯」。直到今天，大聯盟才真正開始雷厲風行嚴抓狠打這樣的行為。相反地，過去這幾年被吃得死死的打者跟不少球迷都等著看這些投手的好戲，想看他們在少了「這一味」之後威力會下降多少。

諷刺的是，就在投手們為了不能繼續抹油大肆抱怨的同時，一年多前被爆出偷暗號瞬間變成過街老鼠的太空人打者們卻在本季大殺四門，打擊成績傲視全聯盟無人能敵。目前太空人的團隊打擊三圍.274/.344/.451及平均得分5.6分不但都是聯盟第一，而且還領先其他球隊不少。而且別忘了，他們本季還少了一員大將——轉投藍鳥的中外野手史布林格（George Springer）。當太空人打者用他們的棒子狠狠修理其他隊投手時，雖然嘴上不說，卻似乎正在用行動表示：「看到了吧？就算沒偷暗號，我們也是這麼強。」

太空人二壘手亞土維已經完全走出去年的低潮，目前有16支全壘打，長打率高達.517。 美聯社

太空人不但進攻火力旺盛，而且攻勢串連綿綿不絕。雖然沒有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、大谷翔平那樣的超級強棒，但他們的中心打者跟任何一隊相比都毫不遜色，而且從開路先鋒亞土維（Jose Altuve，OPS .882）起一直到七棒的塔克（Kyler Tucker，.832）為止，棒棒都是既能長打也能上壘，關鍵時刻還能將對手一棒擊沈的全方位打者。而且亞土維、游擊手柯瑞亞（Carlos Correa，.902）、一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel，.900）、老將布蘭特利（Michael Brantley，.884）以及DH艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，.881）的OPS全都名列全大聯盟前25名。對手投手即便能閃過其中一兩棒，也難逃其他太空人打者的狙擊。

至於先發打線的最後兩棒——捕手馬多納度（Martin Maldonao，.558）及中外野手史卓（Myles Straw，.632）OPS雖然低於聯盟平均，但他們分別坐鎮兩大守備重點位置，而且都是守備功力一流。再加上替補的二號捕手卡斯楚（Jason Castro，.873）、四號外野手麥考米克（Chas McCormick，.783）及工具人狄亞茲（Aledmys Diaz，.776）打擊也都在水準之上。換句話說如果不是為了顧及守備，太空人的打線還會更加可怕。而且太空人的進攻火力似乎還在持續加溫。打完四月他們的OPS（.733）還只是全聯盟第八，五月份太空人就上升到.786（第二），進入六月更是一發不可收拾達到無人能及的.903。

太空人游擊手柯瑞亞本季同樣不再受到暗號門事件的干擾，OPS由於年的.709大幅上升到目前的.891。 美聯社

從進階數據更能找出太空人打擊火熱的原因。在這個三振如家常便飯的時代，太空人卻是出了名的擅於纏鬥鮮少被K。自2017年起，太空人打者的被三振率除了2018年小輸印地安人外，每一年都是全聯盟最低。之前或許還可說是拜偷暗號之賜，去年跟今年則無疑是真本事。尤其本季他們的被三振率只有18.6%，遙遙領先第二名的皇家（21.9%）。其中古瑞爾（9.8%）及布蘭特利（11.2%）的被三振率還分居聯盟第二及第五。

打得到球、不容易被三振是一回事，能不能打成安打又是另外一回事。而太空人打者的安打能力也是聯盟中首屈一指。由於球被擊出後能否形成安打，深受野手的守備位置、能力及運氣所影響，光從場內安打率（BABIP）並無法看出打者擊出安打的能力。因此大聯盟官方透過Statcast系統，排除佈陣、運氣並綜合速度、角度及形成飛球或滾地等因素，算出較能顯現真實能力的進階數據「期待打擊率」（XBA）。目前太空人打者的XBA高達.273，也遙遙領先第二名雙城的.257。而且全大聯盟XBA最高的前兩名不是別人，正是太空人的布蘭特利（.355）跟塔克（.329）。

太空人外野手布蘭特利(右)已經高齡34歲，本季全壘打也只有4轟，但他的選球能力竟然能再大幅升級，目前打擊率高達.335，而且203個打數只有24次三振。 美聯社

憑藉著領先群雄的打擊火力與水準之上的投手表現（太空人目前的團隊防禦率也不差，以3.66暫居聯盟第九），在擺脫四月中吞下1勝9敗的低潮後，太空人就一直是勝多敗少，成了近兩個月來戰績最好的球隊之一。進入六月後他們還未曾連敗過，全聯盟也只有暫時領先他們一場勝差的同區勁敵運動家（13勝3敗）戰績比他們（13勝4敗）好。而且由於太空人的整體陣容要比運動家更加完整，大多數專業預測網站都看好太空人終將超越運動家奪回分區冠軍，甚至已是奪冠熱門球隊之一。

看到這裡，相信不少球迷會感到忿忿不平——既然太空人打者的實力原就如此雄厚，當初又何必以身試法做出偷暗號的勾當？雖說聯盟調查報告指出球員是受高層及教練指使，但想必沒有太多球迷會相信這個答案。更何況到頭來最大的受益者仍是成績亮眼且名利雙收的球員自己。如今太空人捲土重來，展現出不靠作弊也能跟任何球隊一搏的強大實力，然而當年的手下敗將及其他隊球迷不但不會因此而服氣，反而只會更加鄙視他們過去的所作所為。即便太空人真能在本季奪冠，只怕也無法洗刷他們一失足成千古恨的污名。