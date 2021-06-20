MLB／費城人霍斯金斯雙響砲 生涯新高6打點轟垮巨人

霍斯金斯今天揮出雙響砲及1支二壘安打，單場打進生涯新高6分打點，助美國職棒大聯盟MLB費城費城人13比6擊敗東道主舊金山巨人。

這是先前才剛走出生涯最慘33支0低潮的霍斯金斯（Rhys Hoskins），生涯第8次單場敲出兩支（含兩支）以上全壘打的演出。

托雷斯（Ronald Torreyes）此役也開轟，並有1支二壘安打，打進3分打點。波姆（Alec Bohm）有3支安打、2分打點進帳。麥卡臣（Andrew McCutchen）和威廉斯（Luke Williams）則各為費城人貢獻兩支安打。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）只投2又1/3局，有1次三振、3個保送，被打出6支安打，丟掉本季新高的6分，這也是他至今第7年的生涯中，最「短命」的先發。

接替諾拉投球的蘇亞雷斯（Ranger Suarez），投2又2/3局賞給對手3次三振，僅被擊出1支安打無失分。

巨人今天輸球，終止5連勝，陣中的亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）有1支全壘打、1支1壘安打演出，並打回3分，白爾特（Brandon Belt）也有1支全壘打的表現，小韋德（LaMonte Wade Jr. ）則是挹注了兩支安打、兩分打點。

巨人先發手伍德（Alex Wood）投3局，有4次三振、2個保送，被擊出6支安打丟6分，其中有4分是自責分，最終雖無關勝負，但這是他本季先發投球局數最短的一次。

賈西亞（Jarlin Garcia）承擔了這場比賽的敗投。