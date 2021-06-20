MLB／大谷翔平反方向開轟 教頭讚：極度強壯

天使隊今天靠著大谷翔平、瓦許（Jared Walsh）的2發2分砲，以8：3擊敗老虎隊，大谷翔平那一發強勁反方向的全壘打，讓總教練麥登（Joe Maddon）​盛讚：「這要是極度強壯的人才辦得到。」

左打的大谷翔平今天在3局下轟出一發左外野2分砲，幫助球隊將領先擴大到3：0，擊球初速107.6哩、飛行距離398呎，幾乎無異與一般右打者敲出的左外野全壘打。

麥登看到大谷這發全壘打，讓他想起看過兩名強打者具有這樣反方向開轟的能力，雙城隊時期的歐提茲（David Ortiz）、洋基隊的威廉斯（Bernie Williams）。

「我今晚又看到一次。」麥登說：「像是少數右打者拉打敲到左外野的力道，你必須是要極度強壯才辦得到，而我能夠親眼看到實在太驚人，他是個危險的打者。」

除了稱讚大谷，麥登也沒忘記第9棒佛列契（David Fletcher）的功勞，不僅此役3打數3安打，3局下更是從他安打上壘展開攻勢，並看到捕手回傳給投手時動作散漫，趁機盜向二壘，並靠著投手傳球失誤進佔三壘。

麥登說：「有人問我什麼是1985年的棒球，這就是答案，太美妙了。」麥登曾在6月18日大谷翔平觸擊短打成功時，稱讚大谷打得像是1985年的棒球。