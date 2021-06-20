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MLB／5戰5轟 大谷翔平手感火燙被故意保送

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平開轟。 美聯社
大谷翔平開轟。 美聯社

天使隊日籍好手大谷翔平今天在3局下敲出2分砲，5戰5轟、本季第22轟出爐，隨後還獲得故意四壞保送的「禮遇」，天使隊最終以8：3擊敗老虎隊，拿下3連勝後，勝率也超過5成。

大谷翔平今天面對老虎隊先發投手培洛塔（Wily Peralta）的首打席在1局下遭到三振，不過3局下三壘有人時，大谷將一顆95.3哩的速球敲上左外野觀眾席，隨後隊友瓦許（Jared Walsh）跟進一發2分砲，天使隊該局攻下4分，奠定勝基。

這發全壘打是大谷翔平近5場出賽的第5轟，昨天更轟出雙響砲，唯一沒開轟的場次，他在投手丘上拿下6局失1分的先發勝。

本季累積22轟，大谷翔平追平個人在2018年的單季全壘打最多紀錄，也與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列大聯盟全壘打榜第二，第一名是今天稍早轟出第23號全壘打的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

4局下大谷翔平敲出滾地出局，6局上面對2出局、二壘有人，大谷翔平被老虎隊直接保送上壘，天使主場響起一片噓聲，8局下大谷翔平再上場，此時換成「MVP」的呼聲，不過大谷敲出飛球出局。

今天大谷翔平4打數敲出的唯一一支安打就是全壘打，打擊率2成72，另有1保送、2打點。

大谷翔平 天使

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