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MLB／連兩天開轟 大谷翔平22轟追平個人紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平昨天才敲出雙響砲，今天再補上一發全壘打，5天以來敲出5轟，全壘打數字已經推進到追平生涯最多的22轟，距離大聯盟第一的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也僅差1轟。

大谷翔平持續擔任第二棒、指定打擊，第1局首打席遭到三振，3局在三壘有人時打擊，從培洛塔（Wily Peralta）手中敲出一發左外野全壘打，2分打點進帳，也幫助球隊將比數拉開到3：0領先。

這發全壘打是大谷翔平本季第22轟，追平2018年的個人單季最多轟紀錄，該年打了104場，今年在第66場出賽就達陣，而目前全聯盟最多的是小葛雷諾的23轟，大谷與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列第二。

昨天大谷翔平才宣布要以「日本第一人」之姿參加全壘打大賽，他也用季賽證明自己有此實力，全壘打數不斷累積下，到時參賽的種子排名也可繼續提升。

大谷翔平

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