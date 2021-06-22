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MLB／今日戰績表 道奇勝投王烏力亞斯被教士打爆吞敗

聯合新聞網 / 整理
目前9勝居國聯及道奇隊勝投王的烏力亞斯，今天被教土打爆，4局失6分。 法新社
目前9勝居國聯及道奇隊勝投王的烏力亞斯，今天被教土打爆，4局失6分。 法新社

MLB今日戰績表

勇士 2：4(7局) 大都會

勇士 1：0(7局) 大都會(雙重戰)

太空人 10：2 金鶯

印地安人 4：0 小熊

運動家 3：8 遊騎兵

紅人 5：7(12局) 雙城

釀酒人 1：5 響尾蛇

道奇 2：6 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 紅人 vs. 雙城

07:05 白襪 vs. 海盜

07:05 太空人 vs. 金鶯

07:05 皇家 vs. 洋基

07:05 國民 vs. 費城人

07:10 勇士 vs. 大都會

07:10 紅襪 vs. 光芒

07:10 紅雀 vs. 老虎

07:10 藍鳥 vs. 馬林魚

08:05 印地安人 vs. 小熊

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

09:38 巨人 vs. 天使

09:40 釀酒人 vs. 響尾蛇

10:00 道奇 vs. 教士

10:10 洛磯 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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