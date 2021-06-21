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MLB／今日戰績表 大谷翔平又開轟天使延長賽仍輸老虎

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平本季個人第23轟出爐。 路透
大谷翔平本季個人第23轟出爐。 路透

MLB今日戰績表

印地安人 2：1 海盜

大都會 2：5 國民

運動家 1：2 洋基

藍鳥 7：4 金鶯

紅襪 3：7 皇家

白襪 2：8 太空人

紅雀 9：1(7局) 勇士

紅雀 0：1(7局) 勇士(雙重戰)

馬林魚 0：2 小熊

雙城 4：2 遊騎兵

釀酒人 7：6 洛磯

費城人 2：11 巨人

老虎 5：3(10局) 天使

紅人 2：3 教士

道奇 9：8 響尾蛇

光芒 2：6(10局) 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

05:10 勇士 vs. 大都會

07:05 太空人 vs. 金鶯

08:05 印地安人 vs. 小熊

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 勇士 vs. 大都會(雙重戰)

08:10 紅人 vs. 雙城

09:40 釀酒人 vs. 響尾蛇

10:00 道奇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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