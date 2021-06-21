MLB／今日戰績表 大谷翔平又開轟天使延長賽仍輸老虎

從禁藥、偷暗號到在抹油，大聯盟球員在規則邊緣遊走以至於作弊這回事上似乎總有數不盡的花招。最近起爭議的多位投手疑似在球上抹松焦油事件其實早已其來有自。儘管棒球規則明令禁止，也有前洋基投手皮內達（Mich

2021-06-21 07:00